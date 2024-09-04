Ekrem'in kibri dağları aşmış! Yargıyı sokakla tehdit etti

"Ahmak Davası" nedeniyle hakkında yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve 5 yıllık siyasi yasak kararının onanacağı iddialarına ilişkin konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin, hodri meydan" dedi.

Yargıyı tehdit eden ve sokakların ayağa kalkacağını iddia eden İmamoğlu'nun sözleri tepki çekti.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

Yargıyı bu hale düşürenler utansın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şu dönemde dava açıyorlar. Neyin peşindesiniz? Ekrem İmamoğlu'na bir 'ahmak' davası diye gülünç, komik bir iş üzerinden siyasi yasaklı haline getirme meselesi. Derdiniz ne? Kimden korkuyorsunuz, neyden korkuyorsunuz, neyi engellemeye çalışıyorsunuz? Ya da masum bir sürü insanın hapis yatması...

Duyuyoruz ki herkes gergin. Ben de diyorum ki Allah aşkına ceza mı? Hemen verin. Buradan söylüyorum Uğur Bey. Bu millet öyle bir ceza keser ki... Hemen İstinaf karar versin, hemen. Ceza mı keser? Verin. Adalet bekliyoruz. Bu saçma sapan davayla Cumhuriyet'i, demokrasiyi niye zedeliyorsunuz?

Bir ceza vererek bu ülkenin yurt dışına olan itibarsız yüzünü daha da itibarsız hale getireceksiniz. Ekonomi berbat, ekonomiyle ilgili yarattığınız güvensizliği daha da derinleştireceksiniz. Kim kazanacak?

Bu mahkeme de ceza verip de milletin cebine para girecekse, ekonomi düzelecekse cezaya razı olalım. Böyle bir şey olabilir mi? Müthiş bir yargısal taciz yaşatıyorlar. Söylüyorum: İstinaf hemen karar versin. Ceza mı verecek, hemen versin. Zan altında bırakmayın yargıyı. Bir an önce kararınızı verin.

"BU MİLLET AYAĞA KALKAR"

Her türlü duyum geliyor. Ben her şeye rağmen yargıya güvenmek istiyorum. Bu ülkenin adalet sistemine güvenmek istiyorum. Taciz değil de ne Allah aşkına? İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargı ile bir müdahale yapan aklın, İstinaf olumsuz bir karar versin, bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucu göremeden gider.

"HODRİ MEYDAN"

Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan. Her şey ortada. Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli. Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir.