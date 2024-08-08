Ekrem’in iki yüzü! Paris ve İstanbul…

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris’te bulunan ve günlük 300 bin Avro’ya kiralanan Palais Galliera isimli sarayda "İstanbul House" adıyla sözde görkemli bir etkinlik düzenledi. Açılışın ardından yapılan “after party”de, şarkıcı Karsu’ya milyonlar ödenirken, misafirlere beyaz şarap ve rakı ikram edildi. Bu lüks etkinlik, İstanbul’daki gündelik hayatla ciddi bir tezat oluşturdu.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, elinde simit, otobüs ve metro beklerken, şehrin ulaşım ve altyapı sorunları hala çözüme kavuşmuş değil. Günlük hayatın zorluklarıyla boğuşan İstanbullular, trafik sıkışıklığı, toplu taşıma yetersizlikleri ve artan yaşam maliyetleri gibi pek çok sorunla karşı karşıya. Özellikle pandemi sonrası ekonomik sıkıntılarla mücadele eden halk, böyle lüks etkinliklere harcanan paraların öncelikle İstanbul’un altyapısı için harcanması beklenirken Paris’te bu harcamaların yapılması tepki çekti.



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Paris’teki bu etkinlik, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Vatandaşlar, İBB’nin bütçesini bu tür lüks etkinlikler yerine, şehirdeki sorunlarının çözümüne ayırmasını talep ediyor. İstanbul’da daha iyi bir yaşam kalitesi sağlanması, altyapı ve toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi için acil adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

Bu eleştiriler, yöneticilerin önceliklerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ve halkın ihtiyaçlarına daha fazla önem vermesi gerektiğini gösteriyor. İstanbul’un sorunlarına çözüm bulmak için atılacak her adım, şehrin ve sakinlerinin geleceği için büyük önem taşıyor.

İmamoğlu İstanbul'a dönmeyeceğim dedi

Ayrıca Paris'te konuşma yapan İmamoğlu;(Paris) "Bir anlaşma yaptık, burada kalacağım. Geri dönmeyeceğim, çünkü burayı çok sevdim." ifadelerini kullandı.