Ekrem'in İETT'si yine arızayla gündemde! Freni patlayan belediye otobüsü dehşet saçtı

İstanbul Ataşehir’de freni patlayan İETT otobüsü, park halinde bulunan bir araca, ardından da duvara çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da İETT arızalarına her gün bir yenisi ekleniyor. İstanbullulara büyük vaatlerde bulunan İmamoğlu, iki yılı aşkın görevde bulunduğu sürede İstanbul'a herhangi bir yenilik kazandırmazken; İETT arızaları ve zam gibi haberlerle gündemde.

İETT otobüsünün freni patladı

İETT otobüsünün arıza yaptığı adres bu kez Ataşehir Barbaros Mahallesi oldu. Kaza Şebboy Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 8A numaralı Batı Ataşehir - Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün freni patladı.

Önce araca ardından duvara çarparak durabildi

Otobüsü durduramayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde park halinde bulunan 07 AJF 314 plakalı Opel marka araca hızla çarptı. Otobüs, daha sonra sokağın sonundaki beton duvara çarparak durabildi. İETT otobüsünün çarptığı park halindeki aracın içinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.