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Gündem Ekrem'in İETT'si İstanbulluyu perişan etti!
Gündem

Ekrem'in İETT'si İstanbulluyu perişan etti!

İşbilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk gününde İstanbulluyu rezil etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 17:55:00 - 2021-09-06 18:11:59

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul, bugün yaz tatilinin bitmesi ve yüzyüze eğitimin başlaması ile en kalabalık günlerinden birisini yaşadı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya sürprizi ise gelmeyen İETT otobüsleri oldu. Günler öncesinden, yeni eğitim-öğretim yılı jesti olarak, "06:00-14:00 saatlerinde İETT ücretsiz olacak" şovu yapan İmamoğlu yönetimindeki İBB, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde İstanbulluyu rezil etti.

Saatlerce otobüs bulamadılar

Yeni sezonun ilk İETT rezaleti, çileden çıkan vatandaşlar tarafından amatör kameralarla kaydedildi. Duraklarda İstanbulluların oluşturduğu uzun kuyruklar kameralarca kaydedilirken, öğrenciler ve veliler okullara, çalışanlar ise iş yerlerine gitmekte zorluk çekti.

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