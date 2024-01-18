Ekrem'in İETT karnesi! Hangi birisi kurgu?

Arızalarla canından bezen, kazalar ile ölüm korkusu yaşayan toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşlar bir çözüm bekliyor.

Ekrem İmamoğlu ise yaşanan kaza ve arızalara ilişkin savunmasında ise tüm bunların bir "kurgu" olduğunu iddia ederek vatandaşın gözünde daha da küçülüyor.

Büyük bir hizmete imza atan İhlas Haber Ajansı, Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden beri çok konuşulan o İETT kazalarını derledi.