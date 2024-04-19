Ekrem’in İBB’sinin borcu 150 milyar

CHP borazanlığını gazetecilik diye pazarlamaya çalışan Cumhuriyet, CHP’li belediyelerin yüzlerce milyar liralık karşılıksız borç batağında olduğunu unutarak AK Parti ve MHP’den devralınan belediyelerin borcunun 100 milyar liraya dayandığını manşetine taşıdı. Oysa Sayıştay verilerine göre sadece CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yılda İBB’nin borçlarını 26 milyar 760 milyon 454 bin liradan 150 milyar 837 milyon 391 liraya çıkarmış durumda. Yani tek başına İBB, tüm AK Parti ve MHP’li belediyelerin borcundan 1.5 kat fazlasına imza attı. Üstelik Cumhuriyet’in 100 milyara dayandığını belirttiği diğer belediyelerin borçları somut proje ve alt yapı yatırımlarına dayalıyken, CHP’li belediyelerin elle tutulur, gözle görülür bir icraatı da bulunmuyor.

En borçlu belediyeler CHP’li

Bunlardan Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin onlarca milyar lira borcu bulunurken, sadece belediye şirketlerinin borcu 8 milyar 62 milyon TL. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30 büyükşehrin SGK’ya olan borcunu açıklarken, şunları dile getirmişti: “Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi var. Bu 30 belediyenin toplam borcu 20 milyar lira. 30 büyükşehirden 11’i CHP’li ve bu 11 CHP’li belediyenin toplam borcu 15 milyar lira. Yani; 30 büyükşehirden yalnızca 11’i CHP’li olmasına rağmen, 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75’i tek başına CHP’ye ait. Ankara Belediyesinin borç durumu o kadar vahim hale geldi ki 5 yılda 20 katına çıkmış iflasa sürükleniyor. 30 büyükşehrin toplam borcunun yüzde 25’i tek başına ABB’ye ait. Ortada bu belediyelerin yaptıkları elle tutulur bir hizmet de yok, yatırım da yok. Peki bu kadar parayı nereye harcıyorlar?”

İlk günden çamura yattılar

CHP’lilerin attıkları iddialara ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise, şunları dile getirdi: “CHP’liler seçimde sürecinde de ‘şu hizmetleri yapacağız’ gibi herhangi bir vaatte bulunmadılar. Bunlar, sadece mazeret üreterek, karalayarak, iftira atarak milletin zihniyetinde bir karmaşa olsun, belediyeler bize gelsin diye hareket ettiler. Kazandıkları belediyelerde de borçlar olduğu, israf olduğu gibi çeşitli iddialarda bulunmaya başladılar. Belediyeler kamu kurumlarıdır. Müstakil bütçeleri vardır, harcamaları o bütçeye göre gerçekleşir ve sonunda da denetlenir. Kredilendirme yöntemiyle yapılan hizmetler borç diye görülmez. Devlette devamlılık esastır. O projelerin borçlarından vadesi gelen ödenmiştir, ödenmeyen de vadesi geldiğinde ödenir. AK Parti’den devredilen belediyelerin borçları, CHP’nin elindeki belediyelerde yasal imkanları suistimal ederek hoyratça yaptıkları borçlanmalarla mukayese kabul etmez. CHP’liler kolları sıvayıp hizmet etmek yerine yapacakları hoyratça harcamalara kılıf bulma derdinde. Bir devlet kurumunda yönetime talip olan kişi, kendisine tahsis edilen bütçeyle halka hizmete odaklanır. Ancak bunların öyle bir derdi yok. Bunlar sürekli hezeyan ve iftiralarla kara propagandaya devam ediyorlar. Gelir gelmez ideolojik maksatlı olarak bir takım kıyımlara başladılar. Binlerce insan CHP’li belediyelerle mahkemelik halde. Hizmete odaklanma yerine kendi ideolojik arzularına yönelik işlere yöneliyorlar.

İşlerine odaklansınlar

Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında her belediyenin ülkemizin belediyesi olduğunu, kendilerine gereken tahsisatın yapılacağını belirtmiştir. Şu anda Ulaştırma Bakanlığı İstanbul’da ulaşımla ilgili pek çok projeyi hayata geçirmek üzere çalışıyor. CHP’lilerin hiçbir ilkeleri yok. Şimdiden ‘kasada para yok’, ‘şu kadar borç var’, ‘şöyle israf var’ gibi şeyler söylüyorlar. Belediye başkanlığına oturmadan iftiralara odaklanmışlar. Sonradan bakıyorsunuz dediklerinin hiçbiri gerçek değil. Daha binayı tanımadan iftiralara sarılıyorlar. Milletimiz zaten yapılan işlerin şahidi. Daha göreve başlamadan imkanlarının olmadığını belirterek, en başından beceriksizliklerini örtbas etmeye çalışıyorlar. Sadece İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin borçları, AK Parti’den alınan belediyelerin borçları diye açıkladıkları rakamlardan kat be kat fazla. Mugalatadan, algıdan başka işleri yok. Bizim onlara tavsiyemiz, işlerine odaklansınlar. Millet hizmet bekliyor.”

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