Ekrem'in halk ekmek tiyatrosu fena patladı!
CHP’li İBB yönetimi, onlarca oyuncu tutarak reklam seti kurdu.
İBB yönetimi tuttuğu oyuncularla Halk Ekmek kuyruğu oluşturup “Biz çözdük” diye reklam filmi çekti.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin(İBB) 'İstanbul'da özel halk otobüsüyle kumpas kuruldu' yalanı deşifre edildi.
CHP'nin, İstanbul reklam filmindeki Halk Ekmek kuyruğu sahnesi için oyuncu tutup set kurduğu ortaya çıktı.
İfşa görüntülerinde sırada bekleyen oyuncuların ekmek almadan geri dönüp tekrar sıraya girdikleri görüldü.