Ekrem’in büyük İstanbul depremi hazırlığı olay oldu! İşte İmamoğlu’nun o açıklaması
FOX TV sabah programına canlı yayında bağlanan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deprem hazırlığı sorusuna ver(eme)diği cevap olay oldu.
CHP’li Ekrem İmamoğlu FOX TV’de rezil oldu. Beklenen büyük İstanbul depremi için ne hazırlığınız oldu? Sorusuna cevap veremedi.
Sunucu Ekrem İmamoğlu’nun AKOM programına bağlanarak bir soru sordu.
İmamoğlu, “İstanbul depremi. Bizi ne bekliyor? Hazırlıklarımız ne aşamada” sorusun ‘ııh, eeh’ gibi anlamsız seslerle cevaplayan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada da alay konusu oldu.