  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem’in büyük İstanbul depremi hazırlığı olay oldu! İşte İmamoğlu’nun o açıklaması
Gündem

Ekrem’in büyük İstanbul depremi hazırlığı olay oldu! İşte İmamoğlu’nun o açıklaması

FOX TV sabah programına canlı yayında bağlanan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deprem hazırlığı sorusuna ver(eme)diği cevap olay oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 11:52:00 - 2023-02-15 11:55:27

CHP’li Ekrem İmamoğlu FOX TV’de rezil oldu. Beklenen büyük İstanbul depremi için ne hazırlığınız oldu? Sorusuna cevap veremedi.

Sunucu Ekrem İmamoğlu’nun AKOM programına bağlanarak bir soru sordu.

İmamoğlu, “İstanbul depremi. Bizi ne bekliyor? Hazırlıklarımız ne aşamada” sorusun ‘ııh, eeh’ gibi anlamsız seslerle cevaplayan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada da alay konusu oldu.

İmamoğlu yardıma değil provokasyona gelmişti
İmamoğlu yardıma değil provokasyona gelmişti

Gündem

İmamoğlu yardıma değil provokasyona gelmişti

İmamoğlu'nun reklamcısından rezil
İmamoğlu'nun reklamcısından rezil "deprem yardımı" çıkışı! Senin yatacak yerin yok

Medya

İmamoğlu'nun reklamcısından rezil "deprem yardımı" çıkışı! Senin yatacak yerin yok

Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu eleştirmek için konuştu!
Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu eleştirmek için konuştu!

Siyaset

Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu eleştirmek için konuştu!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsmail

Reklama 850 milyon depreme 250 milyon ayıran kişinin ne hazırlığı olacak Hatayda Konya ın yaptıği su alt yapısı işine çökmekle olmuyor. Maalesef. Bay Eko. Yandaşıda olan fox da böyle lades yaparsa kemküm.mırın kırın.

Muhammed

Videonun tamami neden yok? Sonrasinda ne dedigini duyamiyoruz, cevap verememis dersem iftira atmis olabilirim, Allah'tan korkarim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23