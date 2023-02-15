Ekrem’in büyük İstanbul depremi hazırlığı olay oldu! İşte İmamoğlu’nun o açıklaması

CHP’li Ekrem İmamoğlu FOX TV’de rezil oldu. Beklenen büyük İstanbul depremi için ne hazırlığınız oldu? Sorusuna cevap veremedi.

Sunucu Ekrem İmamoğlu’nun AKOM programına bağlanarak bir soru sordu.

İmamoğlu, “İstanbul depremi. Bizi ne bekliyor? Hazırlıklarımız ne aşamada” sorusun ‘ııh, eeh’ gibi anlamsız seslerle cevaplayan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada da alay konusu oldu.