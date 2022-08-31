Ekrem’in bir numaralı adamı Yavuz Saltık’a PKK'ya yardımdan dava!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu talimatıyla PKK destekli DİAYDER ve teröristlerin evlerine gıda yardımı yapan Yavuz Saltık hakkında PKK’ya yardım etme suçundan dava açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. Saltık, PKK bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) üyelerine, belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıtılmasından sorumlu tutuldu. Yavuz Saltık hakkında, “terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, DİAYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin terör örgütü PKK/KCK’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin deşifresi amacıyla 23 sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak veya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ile Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KARTLAR ÖRGÜTE GİTTİ

DİAYDER soruşturmasında İBB’den alınan ve bir perakende zincir markette kullanılmak üzere 150 liralık yardım kartlarının 20-25 adet olarak “Mele” diye tabir edilen kişilere verildiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu kartların örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilenlerin ailelerine teslim edildiği vurgulandı.

YARDIM TALEBİ SALTIK’TAN

İddianamede dernek adına yardım talebinin o dönem Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Yavuz Saltık’tan geldiği ifade edilen iddianamede, bu kapsamda dernek başkanı ve yöneticilerinin Yavuz Saltık ile bir kez yüz yüze görüştüklerinin belirlendiği anlatıldı.

Saltık’ın söz konusu dernekten yardım talebiyle gelenler olduğunu ve bir kez görüştüğünü söylediği aktarılan iddianamede, yardım taleplerini de ilgili memura yönlendirdiğini ilettiği kaydedildi.

Saltık’ın tüm başvuruları belediye yönergesi doğrultusunda alındığını ifade ettiği aktarılan iddianamede, ifadeler ve Dernek Başkanı Ekrem Baran’ın anlatımından mevzuat hükümleri doğrultusunda söz konusu yardımın yapılmadığının anlaşıldığı belirtildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanığın yardım talebine gelen gruplar hakkında yeterince araştırma yapmadığına dikkati çekilen iddianamede, bu nedenle Saltık’ın “örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

Saltık’ın halen İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı olarak görev yaptığı görüldü.

YAVUZ SALTIK KİMDİR?

İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne atadığı Yavuz Saltık’ın, ABD devletinin “renkli devrimler” örgütleme örgütü National Endowment for Democracy (NED)’nin çalışanı olduğu iddia edilmişti.

Yavuz Saltık 1972 Trabzon doğumlu. Mersin Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu. STRATEJİ|MORI Araştırma şirketinde Araştırma Uzmanı ve GfK Araştırma şirketinde Saha Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bahçeşehir Belediyesi’nde iki yıl Yönetişim Danışmanlığı yaptı. 2002 yılından beri free-lance olarak danışmanlık hizmeti veriyor. ARI Hareketi, KA-DER, International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) Konrad Adenauer Vakfı ve Toplum ve Demokrasi Derneği’nin çalışmalarında eğitimci olarak yer aldı.

İnfakto Research Workshop adlı araştırma şirketinde danışmanlık yapıyor. Sports Marketing, Sporda Şiddet ve Fanatizm ve Tükiye’de Taraftarlık anlayışı konularında araştırmaları ve makaleleri yayınlandı.

Üç yıldır ulusal bir radyo kanalında (Lig Radyo) “Öteki Trabzonspor” adında bir programı hazırlayıp sunuyor. Günebakış gazetesinde köşe yazıları yazıyor.

2008 yılında Siyasal iletişime yönelik “Tanrım Beni Başkan Yarat” adlı bir kitabı yayınlandı. Trabzon Fikir Kulübü Kurucu üyesi ve Avrupa ile Dialog Derneği üyesi olan Yavuz Saltık, evli ve 2 çocuk babası.