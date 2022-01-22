Ekrem’i terletecek sorular! Sonunda bir halta yaradın Fatih

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi CHP eline geçtikten sonra, İETT bünyesindeki toplu taşıma araçları gündemden düşmedi.

Çıkan yangınlar, yapılan trafik kazaları, bozulan araçlar, araç içi ve dışı düşen - kopan parçalar birçok soruna neden oldu.

Yaşananlar, yönetimin CHP’ye geçmesinin ardından araçların bakımsızlıktan ne hale geldiğini gözler önüne serdi.

Fatih Portakal bile rahatsız oldu

CHP yandaşı isimler dahi İBB’nin iş bilmezliğine isyan etmeye başladı. CHP yandaşı Fatih Portakal, Twittter’dan yaptığı paylaşımda, araçlardaki sorunların sebebini sordu.

Portakal şunları yazdı:

“Bu kazalar normal mi yoksa kaza sayısında artış mı var? Araç bakımları tam mı? Kışa hazırlar mı? Personel yorgun mu? Toplu taşıma kullanan insanlar güvenebilir mi? Çünkü insan sağlığından söz ediyoruz, kamuoyunu bilgilendirmelisiniz.”