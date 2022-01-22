  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ekrem’i terletecek sorular! Sonunda bir halta yaradın Fatih
Siyaset

Ekrem’i terletecek sorular! Sonunda bir halta yaradın Fatih

CHP yandaşı Fatih Portakal, CHP'li İBB yönetime dikkat çeken sorular yöneltti.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:45:00 - 2022-01-22 15:53:07
Ekrem’i terletecek sorular! Sonunda bir halta yaradın Fatih

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi CHP eline geçtikten sonra, İETT bünyesindeki toplu taşıma araçları gündemden düşmedi.

Çıkan yangınlar, yapılan trafik kazaları, bozulan araçlar, araç içi ve dışı düşen - kopan parçalar birçok soruna neden oldu.

Yaşananlar, yönetimin CHP’ye geçmesinin ardından araçların bakımsızlıktan ne hale geldiğini gözler önüne serdi.

Fatih Portakal bile rahatsız oldu

CHP yandaşı isimler dahi İBB’nin iş bilmezliğine isyan etmeye başladı. CHP yandaşı Fatih Portakal, Twittter’dan yaptığı paylaşımda, araçlardaki sorunların sebebini sordu.

Portakal şunları yazdı:

Bu kazalar normal mi yoksa kaza sayısında artış mı var? Araç bakımları tam mı? Kışa hazırlar mı? Personel yorgun mu? Toplu taşıma kullanan insanlar güvenebilir mi? Çünkü insan sağlığından söz ediyoruz, kamuoyunu bilgilendirmelisiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

osman

hadi eko kıvırtmadan cevap ver
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay