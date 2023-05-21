Ekrem'i gören İstanbullu şaşkına döndü

14 Mayıs Pazar günü vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan yüzde 50 ve üzeri oy alabilen bulunmadığı için seçim ikinci tura kaldı.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur öncesi siyasetçilerin saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul'a hizmet etmek yerine şehir şehir dolaşıp mitingler düzenleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da bulunan bir semt pazarını ziyaret etti.

Uzun bir aranın ardından İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar şaşkına döndü. Pazarda bulunan bir kadın vatandaş İmamoğlu'na, "Sonunda sizi İstanbul’da görebildik. Çok şükür" dedi.

"İstanbul'dan başka her yerdesiniz"

İmamoğlu ise bu sözlere, "Kaç çocuğunuz var?" sorusuyla karşılık verdi.

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Vatandaş bu kez de, "İstanbul'dan başka her yerdesiniz, siz İstanbul'un başkanısınız" şeklinde cevap verdi. Kameralar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.