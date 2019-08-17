0553 313 94 23

Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul canıyla uğraşırken İmamoğlu yine yıllık izne çıktı

İstanbul CHP belediyeciliğiyle tanıştı! Şehirde sağanak yağış etkili olurken, birçok yeri su bastı. Unkapanı’nda bir vatandaş sel nedeniyle can verdi. Tüm bunlar yaşanırken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine yıllık izne çıktı!.. İmamoğlu’nun yerine yine İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun bakacağı öğrenildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:50
Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul canıyla uğraşırken İmamoğlu yine yıllık izne çıktı

 yeniakit.com.tr  Günlerdir sağanak uyarısı yapılan İstanbul’da bugün yağış etkili oldu. Şehirde birçok yer sular altında kalırken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birkaç gün önce gezip “Acil düzenleme” yapılacağını söylediği Beyazıt ve çevresi felaketi yaşadı. Beyazıt’ta birçok yer sular altında kaldı, Kapalı Çarşı’yı su bastı, Eminönü’nde birçok yer sular altında kaldı. Unkapanı’nda bir vatandaş, sel suları nedeniyle can verdi. Tüm bunlar olurken kriz masasını toplaması gereken CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu tabii ki de izindeydi! İmamoğlu, dağıtım yerlerine gönderdiği mesajla, 16-21 Ağustos arasında yıllık iznini kullanacağını bildirdi. CHP’li Başkan, göreve geldiğinden bu yana ikinci kez yıllık izne çıkıyor.

İstanbul’da can pazarı

İstanbul bugün sağanak yağışa teslim oldu. Şehrin genelinde yağış etkili olurken; başta Beyazıt, Eminönü ve Unkapanı olmak üzere birçok bölgede sel felaketi yaşandı.

Meşhur Eminönü altgeçidini su bastı, esnaf büyük mağduriyet yaşadı.

Kapalı Çarşı da sel sularına teslim oldu.

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Beyazıt’ta çevre düzenlemesinin yapılacağını söyleyen İmamoğlu’nun çevre düzenlemesini hızlandırmak yerine seyahate çıkması ve düzenlemenin gecikmesi, Tahtakale’nin su altında kalmasına neden oldu.

İBB Başkanı tatile çıktı

Mazbatasını alıp göreve geldikten 3 hafta sonra yıllık izne çıkan İmamoğlu, kendi mahallesinde dahi infiale neden olmuştu. İmamoğlu, dağıtım yerlerine gönderdiği bu mesajla Temmuz ayında izne ayrılmıştı:

Ekrem İmamoğlu duyurdu... Yıllık izne çıktı! Ekrem’i İstanbul’da bulana aşk olsun

CHP’li 28 Şubatçı gazeteci Fatih Altaylı bile, İmamoğlu’na izne çıktığı için tepki göstermişti.

Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti

İmamoğlu dün yine yıllık izne çıktı. İstanbul’da sel felaketleri yaşanırken, İmamoğlu 21’ine kadar izin yapacağını açıkladı. Günlerdir İstanbul için yağış uyarıları gelirken ve dahi bugün şehirde felaketler yaşanırken, CHP’li İmamoğlu izindeydi... Böylece İstanbul, CHP belediyeciliği ile tanışmış oldu.

Dağıtım yerlerine Ekrem İmamoğlu imzasıyla gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

16/08/2019-21/08/2019 tarihleri arasında 6 gün yıllık izinli olarak il dışında olacağımdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin AKSU deruhte edecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

İşte o mesaj:

Beyazıt’ı su basarken, İmamoğlu Nevşehir’de halkı selamlıyordu!..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:50
  1. İstanbul
  2. İmamoğlu
  3. İmamoğlu izin
  4. İmamoğlu izne çıktı

YORUM YAZ

  • ABDULLAHABDULLAH16 dk önce
    ekrem imamınoğlu sınıfta kaldı.İstanbullu isterse ölsün onun umurunda bile değil. o keyf peşinde, şiş peşinde,oense peşinde, o paracıklarını peşinde. yazık oldu istanbula.
  • Yusuf SecmenYusuf Secmen20 dk önce
    Beylikdüzü'nde BB iken de, belki 100 defa, Avrupa'ya gezmeye gitti ; Brüksel'deyken 15 Temmuz Darbe girişimi olmuştu.
  • raıraı20 dk önce
    zaten imamoğlu gereksız yere secıldı istanbulun altyapısını akpartı tumden çözmuştu istegı kadar yağmur yağsın altyapısı sağlam zaten hadı akp sayesınde tatılını yap yat iş miş gerek yok 50 yılık sorunlar bıle çözulmuış kendı ekmeğine tecavuz eden akit

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bilecik’te kamyon devrildi
  1. Bilecik’te kamyon devrildi
  2. MİT tespit etti, emniyet enseledi!
  3. Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye’nin Sudan’a..
  4. Yalova’da kontrolden çıkan vidanjör 3..
  5. Kütahya'da sağanak ve fırtına
  6. Bursa’da hortum korkusu
  7. Yine tatile çıkan İmamoğlu sosyal..
  8. Amatör denizci belgesi alabilmek için..
  9. Kahramanmaraş’ta fabrika servisi..
  10. Çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş..
  11. Kösedere Üzüm Şenliği renkli başladı
  12. Sakarya’yı etkisi altına alan yağmur..
  13. TZOB Başkanı Bayraktar’dan üreticilere..
  14. Beşiktaş'ın Konoplyanka transferinde..
  15. Van'da tarla sulama kavgası kanlı..
  16. Bingöl’de arama kurtarma ekipman..
  17. Ali Erbaş: Depremi durdurmaya değil..
  18. Gümüşhane’de ‘Zigana 11. Lames..
  19. 3 kişinin hayatını kaybettiği..
  20. Van'da iki aile arasında silahlı..
  21. Karabük’te çifte kaza: 15 yaralı
  22. Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu felç
  23. Yargıtay Başkanlığı: "Adli yıl açılış..
  24. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2..
  25. Ağrı'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4..
  26. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
  27. Erdoğan haftaya baba ocağında miting..
  28. Darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek..
  29. Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul..
  30. Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i..
"Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
"Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var

Günün Karikatürü

17 Ağustos 2019
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu