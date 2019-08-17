Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul canıyla uğraşırken İmamoğlu yine yıllık izne çıktı

yeniakit.com.tr Günlerdir sağanak uyarısı yapılan İstanbul’da bugün yağış etkili oldu. Şehirde birçok yer sular altında kalırken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birkaç gün önce gezip “Acil düzenleme” yapılacağını söylediği Beyazıt ve çevresi felaketi yaşadı. Beyazıt’ta birçok yer sular altında kaldı, Kapalı Çarşı’yı su bastı, Eminönü’nde birçok yer sular altında kaldı. Unkapanı’nda bir vatandaş, sel suları nedeniyle can verdi. Tüm bunlar olurken kriz masasını toplaması gereken CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu tabii ki de izindeydi! İmamoğlu, dağıtım yerlerine gönderdiği mesajla, 16-21 Ağustos arasında yıllık iznini kullanacağını bildirdi. CHP’li Başkan, göreve geldiğinden bu yana ikinci kez yıllık izne çıkıyor.

İstanbul’da can pazarı

İstanbul bugün sağanak yağışa teslim oldu. Şehrin genelinde yağış etkili olurken; başta Beyazıt, Eminönü ve Unkapanı olmak üzere birçok bölgede sel felaketi yaşandı.

Meşhur Eminönü altgeçidini su bastı, esnaf büyük mağduriyet yaşadı.

Kapalı Çarşı da sel sularına teslim oldu.

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Beyazıt’ta çevre düzenlemesinin yapılacağını söyleyen İmamoğlu’nun çevre düzenlemesini hızlandırmak yerine seyahate çıkması ve düzenlemenin gecikmesi, Tahtakale’nin su altında kalmasına neden oldu.

İBB Başkanı tatile çıktı

Mazbatasını alıp göreve geldikten 3 hafta sonra yıllık izne çıkan İmamoğlu, kendi mahallesinde dahi infiale neden olmuştu. İmamoğlu, dağıtım yerlerine gönderdiği bu mesajla Temmuz ayında izne ayrılmıştı:

Ekrem İmamoğlu duyurdu... Yıllık izne çıktı! Ekrem’i İstanbul’da bulana aşk olsun

CHP’li 28 Şubatçı gazeteci Fatih Altaylı bile, İmamoğlu’na izne çıktığı için tepki göstermişti.

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İmamoğlu dün yine yıllık izne çıktı. İstanbul’da sel felaketleri yaşanırken, İmamoğlu 21’ine kadar izin yapacağını açıkladı. Günlerdir İstanbul için yağış uyarıları gelirken ve dahi bugün şehirde felaketler yaşanırken, CHP’li İmamoğlu izindeydi... Böylece İstanbul, CHP belediyeciliği ile tanışmış oldu.

Dağıtım yerlerine Ekrem İmamoğlu imzasıyla gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

16/08/2019-21/08/2019 tarihleri arasında 6 gün yıllık izinli olarak il dışında olacağımdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin AKSU deruhte edecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

İşte o mesaj:

Beyazıt’ı su basarken, İmamoğlu Nevşehir’de halkı selamlıyordu!..