Ekrem'e şov bitti mesajı! "Mahkeme salonları ne bir şov alanı ne de tiyatro sahnesi"
Ekrem'e şov bitti mesajı! “Mahkeme salonları ne bir şov alanı ne de tiyatro sahnesi”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarda yaptığı şovlara izin verilmeyeceği mesajını aktardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısında yaptığı konuşmada, “Yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, kişisel verileri yasadışı yollardan ele geçirme, casusluk” suçlarından yargılanan CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarda yaptığı şovlara izin verilmeyeceği mesajını aktardı.

“Mahkeme salonları; kimsenin layüsel davranamayacağı, keyfî davranarak kendini hukukun yerine koyamayacağı, devletin vakarının sükûnetle tecelli ettiği mekânlardır” diyen Tunç, “O mekânlar ne bir şov alanıdır; ne de bir tiyatro sahnesi. O mekânlar, milletin adalet duygusunun mâkes bulduğu yerlerdir. Son dönemde bazı yargılamalarda, duruşma salonlarını istismar etmeye çalışanlara şahit oluyoruz. Usul kanunları, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza bu tür tutumları engelleme yetkisini açıkça vermiştir. Adaletin vakarını korumak için bu yetkinin tereddütsüz kullanılmasından kimse çekinmemelidir” ifadelerini kullandı.

