Ekrem'e bir müzayede daha çıktı

Terör sevici HDP'ye sık sık destek mesajları yollayan ve HDP oyları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosuna 935 bin sterlin ödeyerek şirin görünmeye çalışmıştı. En son terör sevici HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan'a yolladığı Kadınlar Günü mesajıyla tepkileri üzerine çeken İmamoğlu'nun bu sefer de yine şirin görünmek için Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunu satın alması bekleniyor.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini satışa sunuyor. Müzayede evinin internet sayfasında, 31 Mart'ta yapılacak açık artırmada portrenin 80-120 bin sterlin (110-165 bin dolar) arasında bir fiyata satılması öngörülüyor.

19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Portrenin benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği açıklandı. Kanuni'nin bu portresinde, onun bilinen diğer versiyonlardan daha canlı bir şekilde resmedildiği ve bu tasvirin, 1534'te İstanbul'a giden Venedik delegasyonunun bir üyesinin Kanuni tasvirine daha uygun olduğu ifade ediliyor.

43 yaşındaki hali

Portrenin, Sultan Süleyman'ın Irak'ı Sefevilerden aldığı, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk düştüğü, portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarılıyor.

Müzayedede satılması planlanan 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'ân-ı Kerim sayfası, 10'uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'ân-ı Kerim'in yanı sıra, Osmanlı Devleti dönemine ait çok sayıda kilim ve halı bulunduğu kaydedildi.

Geçen yıl Londra'da yapılan açık artırmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fatih Sultan Mehmet'in portresini 935 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) ödeyerek satın almıştı.