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Gündem Ekrem’e bağış yapan şarkıcı Murat Boz’a CHP piyangosu vurdu!
Gündem

Ekrem’e bağış yapan şarkıcı Murat Boz’a CHP piyangosu vurdu!

Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına 100 bin TL’lik bağışta bulunan Murat Boz’a CHP piyangosu vurdu. Şarkıcı Murat Boz, 23 Nisan’da konser vermek için CHP’li Mansur Yavaş’tan 100 bin TL’den daha fazla para alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 18:32:00 - 2022-04-20 18:32:49

İmamoğlunun seçim kampanyasıhna 100 bin TL bağış yapan Murat Boz'a CHP piyangosu vurdu gibi bakışla...şimdi verdiği paradan fazlasını geri alma zamanı gibi bakışla...

Murat Boz’dan 23 Nisan çağrısı

Şarkıcı Murat Boz, Ankara halkını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl Murat Boz konseri ile kutlayacak.

Şarkıcı Murat Boz bir video yayınlayarak tüm Ankara halkını 23 Nisan'ı kutlamaya çağırdı.

Şarkıcı, videoda "Herkese merhaba,  23 Nisan'da Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda Ata'mızın çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm Ankaralıları bekliyorum. Saat 16:00'da görüşmek üzere. " ifadelerini kullandı. 

 

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Yorumlar

Mevlüt

Al gülüm ver gülüm

AÇIM DİYEYİ AKPARTİYİ MHPYİ DURDURP BATIYA PAZARETMEYEUĞRAŞALAR DEDELERİNİZ BAŞARDI

BUGÜN BATIYA BAKARAK AÇIM DİYEN CAHİLER
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