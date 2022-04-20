Ekrem’e bağış yapan şarkıcı Murat Boz’a CHP piyangosu vurdu!

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Murat Boz’dan 23 Nisan çağrısı

Şarkıcı Murat Boz, Ankara halkını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl Murat Boz konseri ile kutlayacak.

Şarkıcı Murat Boz bir video yayınlayarak tüm Ankara halkını 23 Nisan'ı kutlamaya çağırdı.

Şarkıcı, videoda "Herkese merhaba, 23 Nisan'da Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda Ata'mızın çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm Ankaralıları bekliyorum. Saat 16:00'da görüşmek üzere. " ifadelerini kullandı.