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Gündem Ekrem’den sonra şimdi de Mansur! Kılıçdaroğlu’nu satan satana
Gündem

Ekrem’den sonra şimdi de Mansur! Kılıçdaroğlu’nu satan satana

Yeniakit Publisher
2023-06-11 13:02:00 -
Ekrem’den sonra şimdi de Mansur! Kılıçdaroğlu’nu satan satana

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın beğendiği tweet sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kılıçdaroğlu’nu satanlara bir yenisi eklendi.

2023 seçimlerinde meclis çoğunluğunu ve Cumhurbaşkanlığını kazanamayan Millet İttifakı’nın en büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisinde sular bir türlü durulmuyor.

Önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrası ilk açıklamasından hemen sonra tweet atıp Genel Başkanın başarısız olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu bir video yayınlayarak, partide mutlaka bir değişim olması gerektiğini belirtip, daha sonra gazetecilere, ‘’ Sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmaz. Değişimi toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz’’ şeklinde konuşarak partide tamamen bir değişim olması gerektiğini birden fazla kez dile getirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Kurultay sürecini başlattıklarını söyleyip, yerel seçimlerden önce kurultay sürecinin biteceğini, çıktığı bir televizyon programında açıklamıştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KRİTİK HAMLE

Tanju Özcan ve Ekrem İmamoğlu’ndan sonra rahatsızlığını belirten bir başka isim de ABB Başkanı Mansur Yavaş oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mansur Yavaş’ın Twitter’da beğendiği bir tweet sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Mansur Yavaş beğendiği tweette, ‘’Aşağıdaki negatif/pozitif oy verisi Aralık 2022 tarihli. Erdoğan ve KK ülkede negatif duygunun en güçlü olduğu iki siyasetçi. Ama KKya kesinlikle oy vermezdim + vermezdim diyenler %66, RTE için aynı durum %57. İki aday karşı karşıya kalınca daha çok sevilen değil daha az olumsuz duygu beslenen kazandı. İki adaylı seçimlerin doğası bu. Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık…’’ ifadeleri bulunuyor.

Tweet’in altında ise Aralık 2022 tarihli bir anketin grafiği yer almakta. Bu grafiğe göre vatandaşların ‘’Kesinlikle oy vermem’’ sorusunda en düşük oran Mansur Yavaş’ın olurken, ‘’Kesinlikle oy veririm’’ sorusunda da en yüksek oran Mansur Yavaş’ın oldu.

 

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