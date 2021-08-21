Ekrem'den seçimden sonra kurulan şirkete ihale

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) için pazarlık usulü ihaleye çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 4.500.000 KM otobüs işlettirme için seçimlerden hemen sonra kurulan ve internet sitesi bile olmayan bir firmaya 24.525.000,00 Türk Lirası bedelinde ihale verdi.

İBB'nin açtığı ivedi ilana toplam 2 firma teklif verirken, ihaleyi 24.525.000,00 teklifle Twin Turizm'in aldığı resmen açıklandı.

Tanesi 2,89'a maske

Gazeteci Cengiz Alçayır geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'na, "İETT'ye tanesi 2,89'dan maske aldığında onlar nitelikli maske diyerek hikaye uydurmuştu. Yine İETT'ye maske satın aldı ama tanesi bu kez 26 kuruşa, bu sefer niteliksiz maske mi aldı?" sorusunu yöneltmiş İmamoğlu ise kaçamak cevaplar vermekle yetinmişti.