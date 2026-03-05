Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık mesajı: Benim millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz

  • İSTANBUL
Yolsuzluktan tutuklanarak İBB başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ‘CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarının muhalefete zarar vereceği’ yönündeki yorumlara dair yaptığı açıklama ile hem CHP'ye hem Özgür Özel'e hem de Mansur Yavaş’a ‘Benden başkası olmaz’ mesajı gönderdi. İmamoğlu "İmamoğlu olmadı başkası olsun demeyi doğru bulmuyorum. Bu yol, yol değil. Milletin talimatı da budur. Ben 15,5 milyon vatandaşın tercihiyle aday oldum” dedi.

Yolsuzluk soruşturmasında görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 Mart'ta görülmeye başlanacak İBB davası öncesi toplumda ve CHP’de ‘İmamoğlu aday olamazsa yerine kim CHP’nin adayı olmalı’ tartışmalarına cevap verdi.

İmamoğlu, ‘cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarının muhalefete zarar vereceği yönündeki" yorumlara dair "Ben 15,5 milyon vatandaşın tercihiyle aday oldum. Adaylığım benimle ilgili bir mesele değil. Daha büyük bir meselenin parçası” dedi.

BU YOL, YOL DEĞİL!

İmamoğlu şöyle konuştu: “Kendi adıma şunu belirtmekte bir an bile tereddüt etmem: Türkiye'de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa, o yola destek olurum, o adaya destek olurum. Benim meselem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsun meselesi değil. Ancak ‘İmamoğlu olmadı başkası olsun’ demeyi de doğru bulmuyorum. İktidar yargı kumpasıyla rakibini oyun dışına ittiğinde, 'Tamam o zaman başka adayla yarışalım' dersek bugün İmamoğlu'na yapılan, yarın da başkasına yapılır. 'İmamoğlu olmadı başkası olsun' demek kolay, ancak bu yol da yol değil. Milletin talimatı da budur. Dolayısıyla, yapmamız gereken öncelikle iktidara 'milletin iradesinin karşısında duramazsın' demek. 'Türkiye'yi iktidarların seçimle değiştiği bir ülke olmaktan çıkaramazsın' mesajını en güçlü şekilde vermektir."

İmamoğlu böylece, CHP içinde ve CHP seçmeninde son günlerde yüksek sesle dillendirilen ‘Hakkında bu kadar şaibe olan İmamoğlu yerine Mansur Yavaş’ın adaylığı açıklansın’ görüşlerine karşı ‘Benden başkası olmaz’ cevabını vermiş oldu.

