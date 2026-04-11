Ekrem’den “Bursa’ya da çöktüler” tahriki

Buğra Kardan İstanbul

Nilüfer odaklı rüşvet ağını yönetmekten tutuklanan ve görevden el çektirilen CHP’li Mustafa Bozbey’den boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçimle AK Partili Şahin Biba’nın getirilmesini hazmedemeyen İmamoğlu, “Türkiye’nin dördüncü büyük iline de çöküldü. Demokrasi, adalet ve cumhuriyet kolonları tehdit altındadır” safsatasına sarılarak halka hem korku hem öfke yaymaya kalktı.

ESAS ÇÖKÜCÜ SENSİN!

Akit’e konuşan araştırmacı-yazar Cengiz Alçayır ise, şunları söyledi: “İmamoğlu’nun tahrik denemeleri nafile çırpınışlar. Çünkü kimin çökücü olduğunu millet biliyordu, biliyor. Şu anda devlet, belediyelere çökenlere karşı mücadele veriyor. Fakirin, garibin, yetimin hakkını yiyenlerle savaşıyor. Soruşturmaları görüyoruz. ‘Niye başka belediye başkanlarına dokunulmuyor da CHP’li İmamoğlu ve Bozbey hakkında tutuklama kararı çıkarılıyor’ sorusunu sormadan edemiyoruz. Gelinen aşamada devletin belediyelere çöreklenenleri, müteahhitleri rüşvete bağlayanların bir bir yakaladığı ve yargıladığı muhakkak.

HARAMİLER HEDEFTE

“Adli makamlarca milleti dolandıranların tek tek mahkemeye çıkarıldığı hakikat. Yani İmamoğlu’nun iddia ettiği gibi Bursa’ya ya da başka bir ile çöküldüğü yok. Esasında haramilere çökülüyor. Ayrıca demokrasi, adalet ve cumhuriyet kolonları da tehdit altında filen değil. İmamoğlu ve onun gibi çökücüler Gazi Mustafa Kemal’in çıkardığı yasalarla yargılanıyor. Nihayetinde belediyenin dümeni İmamoğlu’na ve Bozbey’e hizmet için veriliyor, dalavere döndürmek için değil. Dalavere döndürene sessiz kalınmaz. Yanlış yapanın elinden alınır. Demokrasinin, adaletin ve cumhuriyetin gereği çökücülerin içeri girmesidir. O nedenle İmamoğlu, boşuna uğraşmasın. Kıravatlı eşkıyalar hesap verecekler.”