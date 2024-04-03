Ekrem yine şaşırtmıyor! Yangın faciasının gölgesinde mazabata yemeği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, talana devam ediyor. Küskün seçmen ve PKK’nın siyasi uzantısı DEM sayesinde koltuğunda oturan İmamoğlu, bugün milletvekillerine beş yıldızlı bir otelde yemek verecek. İmamoğlu’nun dün 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına rağmen program düzenlemesi “Pes” dedirtti.

Kamuoyundan İmamoğlu ve CHP’li milletvekillerine “İstanbul yanmış, 29 ailenin evine ateş düşmüş umurunuzda mı? İsrafa devam edin. Doya doya yiyin, aksıra tıksıra için” tepkisi geldi.

CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de İmamoğlu’nu etiketlediği X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dün vatandaşlarımız yanarak can vermiş! Şehrin emini, bırakın vicdan azabı duymayı vekillerine mazbata törenine katılmalarını emrediyor! Sonrasında konaklamalı olarak memleketin en lüks otelinde iftar veriyor! Şatafat, görgüsüzlük ve kibir sadece Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle AK Parti’ye sirayet etmedi! Daniskası CHP’nin bir kısmında ve Ekrem İmamoğlu’nda mevcut. Yaşayıp göreceğiz. Her şey çok çok güzel olacak.”