Ekrem yine çark etti! LGBTİ aşkına seçim arası

HABER MERKEZİ İSTANBUL

Göreve geldiğinden beri İstanbul için çalışmak yerine tatil yapan ve içkili toplantılarla zaman geçiren, sandık görünür görünmez doğruca camiye koşarak takıyye sezonunu açan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de belediye bünyesinde iş verdiği ve belediyenin mülklerini sapkınlara kiralayarak şirin görünmeye çalıştığı homolara savaş açtı. Ecdat yadigârı Feshane’yi LGBTİ propagandasına alet eden, Süleymaniye’de LGBTİ’lilere dükkân kiralayan CHP’li

Ekrem İmamoğlu şimdi de İBB kitapçısında eşcinsellik karşıtı kitaplar satıyor. Sapkınların internet sitesi unikuir.org’da yayınlanan ‘İBB’nin kitapçısında LGBTİ+ nefreti saçan yayınlara erişmek çok kolay!’ başlıklı habere göre, “Sosyal medyada hedef gösterildiğinde satış durduran İstanbul Kitapçısı, konu LGBTİ+’ları pedofili ile ilişkilendiren yazarlara geldiğinde alan açıyor” denildi. Öte yandan, sapkın homoların tepkisinden sonra CHP’li İmamoğlu’nun kitapları satıştan çekip çekmeyeceği merak konusu oldu.



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