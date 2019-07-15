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Ekrem yine baltayı taşa vurdu

CHP'li İmamoğlu'nun "6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar" iddiası üzerine açıklamada bulunan Muzaffer Hacımustafaoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ekrem İmamoğlu’nun kısa zamanda anlayıp yönetebileceği ölçeğin çok üzerinde." dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
Ekrem yine baltayı taşa vurdu

 Haber Merkezi 

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ilk mesai günü olan 28 Haziran’da İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu başta olmak üzere 9 kişi kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. İmamoğlu, “İstifa ettik diyen Genel Sekreter ve yardımcıları, şu anda İBB’nin en önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar” iddiasını ortaya atmıştı. Bunun üzerine açıklamada bulunan Hacımustafaoğlu şunları dile getirdi:

Eğri cetvel doğru çizgi çizemez

Yeni yönetimin hiçbir bahane ileri sürmeden çalışabilmesi için ekip olarak kendi isteğimizle istifa ettik. Ben ayrıca emekliliğimi istedim ve emekli oldum. ‘Eğri cetvel ile doğru çizgi çizilmez’ sözünü hatırlatmak isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ekrem İmamoğlu’nun kısa zamanda anlayıp yönetebileceği ölçeğin çok üzerinde.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
  1. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  2. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
  3. Muzaffer Hacımustafaoğlu
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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