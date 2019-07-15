Ekrem yine baltayı taşa vurdu

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ilk mesai günü olan 28 Haziran’da İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu başta olmak üzere 9 kişi kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. İmamoğlu, “İstifa ettik diyen Genel Sekreter ve yardımcıları, şu anda İBB’nin en önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar” iddiasını ortaya atmıştı. Bunun üzerine açıklamada bulunan Hacımustafaoğlu şunları dile getirdi:

Eğri cetvel doğru çizgi çizemez

“Yeni yönetimin hiçbir bahane ileri sürmeden çalışabilmesi için ekip olarak kendi isteğimizle istifa ettik. Ben ayrıca emekliliğimi istedim ve emekli oldum. ‘Eğri cetvel ile doğru çizgi çizilmez’ sözünü hatırlatmak isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ekrem İmamoğlu’nun kısa zamanda anlayıp yönetebileceği ölçeğin çok üzerinde.”