Gündem Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!
Gündem

Ekrem ve Mansur'un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

CHP medyası ve CHP’nin fonladığı anket şirketleri Cezaevinden Cumhurbaşkanlığı hayalleri kuran Ekrem İmamoğlu ile yedeği Mansur Yavaş’ın üzerini çizerek Özgür Özel’i Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlamaya başladı. Fondaş medya ile fonlu anket şirketlerinin sipariş anketlerinde Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısından yüzde 53.40 oy alarak Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacağı yalanıyla toplumu Özel’in adaylığına ikna etme yarışına girdiler.

Geçen katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada “Bana hep diyorlar ki Ekrem İmamoğlu olmazsa adayınız kim? Ben de diyorum ki Bütün CHP’liler. Ben de aralarındayım” ifadesiyle ilk kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi ismini zikreden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem Ekrem İmamoğlu’nun hem de yedeği Mansur Yavaş’ın üzerini çizdi.

Sipariş üzerine her ankette CHP’yi birinci parti gösteren CHP’nin fonladığı anket şirketleri ile fondaş medya artık Özgür Özel için de ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kazanıyor’ algısına başladı.

SİPARİŞ ANKETE KENDİ İSMİNİ DE EKLETTİ

Gündemar'ın sipariş anketinde CHP yüzde 35,25 ile birinci parti olurken AK Parti yüzde 30'un altında gösterildi. Ankette MHP yüzde 7,13 ile baraj üstünde kalırken Zafer Partisi yüzde 5,16 oyuyla dikkat çekti. 2'nci tur anketinde ise daha önceki anketlerde ismi yer almayan Özgür Özel’in ismi de eklenerek Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in Erdoğan'a karşı seçimi kazandığı iddia edildi.

Ankete göre Erdoğan'a karşı ikinci tur anketinde Mansur Yavaş yüzde 60,34'e yüzde 39,66; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 57,97'ye yüzde 42,03 ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 53'40'a yüzde 46,60 olarak önde görüldüğü iddia edildi.

Sipariş anket kamuoyunda Özgür Özel’in gemileri yaktığı, hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş’ın ismini çizerek kendini Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırladığı, bunun için de fonladıkları anket şirketleri ile medyaya çalışmalara başlayıp talimatı verdiği şeklinde yorumlandı.

