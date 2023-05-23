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Siyaset Ekrem tüm tuşlara basıyor: Ülkücü bir amcanın yeğeniyim
Siyaset

Ekrem tüm tuşlara basıyor: Ülkücü bir amcanın yeğeniyim

Yeniakit Publisher
2023-05-23 03:05:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında MHP'lilere seslenerek, amcasının ülkücü olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

İkinci turda kazanma hesapları yapan muhalefet, bu kez milliyetçi oylar şeklinde tarif edilen kesimin desteğini arıyor..

İlk turda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından umutları iyice tükenen Millet İttifakı, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için son kozlarını oynuyor..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de canlı yayına konuk oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'nun ülkücü çıkışı ise dikkat çekti..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP'lilere seslendi: Ben ülkücülüğü çok iyi bilirim

MHP'lilere seslenerek amcasının da ülkücü olduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

MHP'li kardeşlerime sesleniyorum, ben ülkücülük nedir bilirim. İyi bilirim ha.

Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim. Benim ilk okuduğum, yani bir de okuma yazmayı erken öğrendim falan böyle Dede Korkut destanıdır. Oğuz Kaan destanıdır, onları okudum yani.

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