Ekrem tiyatrosu yine sahnede! Kamerayı görünce kolunu sıvayan adam

CHP, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden adaylığını duyurdu. Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda partili katıldı.

14-28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle İstanbul'u terk ederek Türkiye turuna çıkan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun hezimetinin ardından yeniden İstanbul'a döndü.

İstanbul'a yeniden aday

İETT, metrobüs arızaları, kentte alt yapı problemleri ile vatandaşları bezdiren İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı hayalleri suya düşünce İstanbul'a yeniden aday oldu.

Yerel seçimler yaklaştıkça camilerde namaz kıldığı fotoğrafları medyaya servis ederek şov yapan İmamoğlu, yine tiyatrosunu sergiledi.

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Tiyatro yine sahnede: Ceketi çıkarıp kolları sıvadı

İmamoğlu, tanıtım toplantısında konuşma yaptığı sırada ceketini çıkarıp kollarını sıvadı. Ardından konuşmasını şöyle sürdürdü:

6 Mayıs’ta çıkardığımız ceketi hiç giymedik, iktidar olana kadar da giymeyeceğiz.

İlk kez bizim dönemimizde 300 bin üniversiteliye burs, 350 bin ilk ve orta öğretim öğrencisine eğitim desteği verdik. 14 yurtta 5 bini aşan üniversiteliye güvenli ve sağlıklı barınma hizmeti vermeye başladık. Halk Ekmek üretimi konusunda da dev bir adım attık. Avrupa’nın en büyük ekmek fabrikalarından Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nı hizmete açtık. Bugün İstanbul’a günlük 2 milyona yakın Halk Ekmek üretiyoruz. İstanbul’un daha yeşil bir şehir olması için dev yatırımlar başlattık. 2019’dan bugüne, İstanbul’a halkın kullanabildiği 8 milyon 830 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Sadece kent ormanlarımız değil, Eminönü-Alibeyköy hattında Haliç’e kazandırdığımız yeşil alan, tarihimizin en büyük hizmetlerinden biri oldu. İstanbul’a tam 10 yeni Yaşam Vadisi kazandırdık. 11 tanesinin ise imalatı devam ediyor.

"Yeşil Çözüm’ adını verdiğimiz çevre dostu yatırımlarımıza 1 milyar dolarlık büyük bir bütçe ayırdık. Atıktan enerji üretimini 3 katına çıkardık. Bugün 2,5 milyon insanın elektriği çöpten karşılanıyor. İstanbul’un krizlere ve afetlere direncini artırdık. 4 yılda 91 nazım imar planı güncelledik. Bu sayede binlerce vatandaşımız 40-50 yıldır bekledikleri tapularına kavuştu. Böylece depreme dayanıklı yapılaşma süreçleri de buralarda başlamış oldu. 36 ilçemizde vatandaşlarımızın imar haklarını koruyarak binalarını dönüştürmenin önünü açtık. İBB ve iştirak şirketleri, bu zamana kadar 19 milyar liralık yatırımla 52 projesini tamamladı. İştirak şirketimiz KİPTAŞ, 4 yılda 9 bin 498 konutu tamamladı, 7 bin 949 konutun inşaat ve proje aşaması devam ediyor. Toplamda vatandaşımıza 18 bine yakın yeni konut kazandırdık. Listemiz böyle uzar gider.