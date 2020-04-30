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Gündem

Ekrem taş koyuyor devlet çalışıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

Göreve geldiği günden itibaren tatilleriyle ve kamuoyuna yaptığı basit şovlarıyla gündemi meşgul eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapması gereken İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin de güzergahında bulunan Başakşehir-Kayaşehir metro hattını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:19:00 -
Ekrem taş koyuyor devlet çalışıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapmadığı işleri devlet yapıyor. 

Avrupa'da en fazla yoğun bakım hasta yatağına sahip olma özelliğiyle ilk olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

Yürürlüğe girdi

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.

Hastane yolunu yapmamıştı

İmamoğlu'nun başkanlığını yürttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'kaynak yok' diyerek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmamış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girerek yol yapımını üstlemişti.

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