Ekrem, Mansur, Kemal… Muhalif Dücane Cündioğlu açtı ağzını yumdu gözünü

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Muhalif Dücane Cündioğlu, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

Seçim gecesi "kazanıyoruz" naraları atarak algı operasyonu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile koalisyonun diğer paydaşlarını topa tutan Cündioğlu, "Kendi tabanınızı manipüle edip lüzumsuz beklentilere soktunuz" dedi.

İmamoğlu'na seslenen Cündioğlu, "Kendi halini ekrandan izlese 10 üzerinden kendisine kaç puan verir?" dedi.

"Kılıçdaroğlu kazanıyor" diyerek milletin gözünün içine baka baka alenen yalan söyleyen İmamoğlu'na tepki gösteren Cündioğlu, "İmamoğlu'nun hakikati yansıtmayan fakat bütün insanların beklentisini yükseğe çıkaran o üslup ve tavırları fevkalade yanlış. Bunun bir özürle örtülmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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"Kılıçdaroğlu karizmatik bir lider değil"

Cündioğlu ayrıca Kılıçdaroğlu'nun karizmatik bir lider olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki sert konuşmalarının ve hareketlerinin Erdoğan'ı taklit etmekten öteye gidemediğini dile getiren Cündioğlu, "Karizma üretilen birşey değildir" dedi.

Cündioğlu, "Kusura bakmayın hakikati söyleyeceğim. Benim babam olsa milleti p.ç gibi ortada bıraktı diye bir tabir kullanırdı" şeklinde konuştu.

"Hem kendilerini hem milleti kandırdılar"

Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanabileceğini zannettiğini aktaran Cündioğlu, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun performansındaki zayıflık, o çizdiği düşük profil bana birşeyi hatırlattı... Yahu inanıyor gerçekten, inanıyormuş birinci turda alacağına. Bunlar kendilerini gaza getirmişler. Hem kendilerini kandırıyorlar hem milleti kandırıyorlar."

Cündioğlu, "Gelelim Erdoğan'a. Ne dedi seçimden önce? Halkımız bizi seçerse devam ederiz baktık olmuyor demokrasi karşısında boynumuz kıldan ince... Erdoğan'ın balkon konuşması da birinci sınıftı. Kimse kıvırmasın. Seversiniz sevmezsiniz bu benim hiç umrumda değil" değerlendirmesinde bulundu: