Ekrem, LGBT yuvası 'Roblox'a sahip çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.

ÇOCUK İSTİSMARINA NEDEN OLABİLECEK İÇERİKLER BARINDIRIYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

"OYUN" ADI ALTINDA EŞCİNSELLİK ÖZENDİRİLİYOR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yasak kararının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Roblox'un mide bulandıran yüzü gözler önüne serildi. Paylaşımlarda, oyun adı altında çocukların gizli sanal odalarda cinsel ilişki partilerine davet edildiği, eşcinselliğin özendirilerek LGBT propagandası yapıldığı görüldü.

İMAMOĞLU 'LGBT' PROPAGANDASI YAPILAN ROBLOX'A SAHİP ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGBT sapkınlığıyla çocukların istismar edildiği bir platform haline gelen Roblox'a adeta sahip çıktı.

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

İmamoğlu'nun açıklamasında, "Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İNSTAGRAMI DA SAVUNMUŞTU

Instagram'ın kapatılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtmayan bir hareket geldi. Türkiye'yi yurt dışına defalarca şikayet etmesiyle gündeme gelen İmamoğlu, Instagram'ın da avukatlığına soyunmuş, Instagram'a getirilen erişim yasağını, yine Instagram'da yaptığı canlı yayınla eleştirmişti.