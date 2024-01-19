Ekrem kredi bulunca “alkış”, şehir hastanelerinde niye ki ‘satış’!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Şehir hastaneleri Körfez sermayesiyle desteklenecekmiş.

Yap İşlet Devret modeliyle büyük oranda Türkiye içinden müteahhitlere şehir hastaneleri yaptırıldı.

Şimdi yenileri yaptırılacak, ama bir tıkanma var!

O tıkanmayı aşmak üzere mevcut yapılmış şehir hastaneleri Körfez sermayesine işletmeleri devredilecek. Yerli müteahhitler de, yeni şehir hastanelerinin yapımı için sermaye edinmiş olacak.

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Bizim solcularda bir afra, bir tafra ki; sormayın gitsin.

“Dışa bağımlılığın artacağı”nı söyleyenler mi dersiniz, “ödenen garantiler bizim vergilerimiz” diyenler mi dersiniz, “ne kadarı, ne süreliğine satılıyor, hangi hizmet satılıyor” diyen mi dersiniz.

Yakında “Türkiye’ye gelen Körfez sermayesinin kaynağı nedir, Körfez’de vergisi ödenmiş midir, İngiltere’de avantası yatırılmış mıdır, Amerika’dan rüşveti tahsil edilmiş midir, Almanya’nın komisyonu ödenmiş midir, Japonya’ya sus payı verilmiş midir?” diye sorularla devam edecekler de, şimdilik bu kadarına cesaret edemiyorlar.

Oysa olay çok net.

Ekrem İmamoğlu “metro için şu kadar milyar kredi bulduk” dediğinde bahsettiği para, nasıl ki Türkiye’nin kendi parası değilse.

Şu an yapılmış şehir hastanelerinden bazılarının işletmesi, özellikle petrol zengini Körfez ülkelerinden bazı işadamlarına satıldığında da, beş yıl on yıl neyse işletmeleri karşılığında peşin bir para hazineye yatırılması sağlandığında da.

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