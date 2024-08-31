Ekrem, kardeşi bırakıp yeniden babaya döndü

Buğra Kardan İstanbul

Selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedefinde olan Özgür Özel’e İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bayrak açtı. Özel’e itimat etmeyen İmamoğlu, delegelere rüşvet yağdırarak koltuğundan ettiği Kılıçdaroğlu’nun ayağına gitti. Özel’in kardeşi olarak addettiği İmamoğlu’nun bir ara baba-oğul gibi olduğu lakin kurultayda sırtından hançerlediği Kılıçdaroğlu’yla muhabbeti şaşırttı.

Medya, Özel'i yıpratmaya başladı

Yine İmamoğlu’nun milyarlar akıttığı fonlu kanallar, Özel’i yıpratmaya koyuldu. Özel için “AK Parti’nin gönlünden geçen aday” propagandasını yapan bu kanallar, girdiği her seçimde yenilen Kılıçdaroğlu’nu ise parlatmak için yarışmaya başladı. Kılıçdaroğlu’na yakın Gaye Usluer ve Barış Yarkadaş da Özel’e A takımı tarafından Cumhurbaşkanı adayı olması için telkinlerde bulunulduğunu ifade etti. İmamoğlu’nun yanında yöresinde bulunan yorumcular da ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldı. Adı Saraçhane bülbülüne çıkan Şaban Sevinç, Yavaş’ı küplere bindirecek bir iddiada bulundu. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı, Yavaş’ın da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını savundu. Yavaş, Sevinç’i CHP’yi karıştırmaya girişmekle itham etti.

Kabak gibi bölündü

Olan biteni Akit’e değerlendiren Yazar Mustafa Albayrak, şunları söyledi: “CHP, kabak gibi 3 parça. Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yanlıları çekişiyor. Bunların gölgelerinde ilerleyen, sesini çıkarmayan, tilki gibi duran Mansur Yavaş da var. Yavaş da olanları takip ediyor. Anlaşılan o ki İmamoğlu, Özel’le ilerleyemeyeceğini anladı ve Kılıçdaroğlu’na yanaştı. Kardeşini bıraktı, koltuğundan ettiği bel bağlıyor.

“Aday değilim”i dedirtti

Bu yöntemle Özel’e ‘Aday değilim’i dedirtti. Tabii ne olacağını bilemiyoruz. Özel’in hemen çark edip ‘Aday olacağım’ çıkışında bulunması muhtemel. Öbür yandan İmamoğlu’nun fonladığı kanalların, yorumcuların Özel’i hedef almaları boşuna değil. Bunlar, Özel’i ‘AK Parti’nin gönlünden geçen aday’ diye yıpratarak İmamoğlu’nu ön plana taşımayı amaçlıyor. İmamoğlu, belli manevralar yapıyor ama nafile. CHP’de iç dinamikler, onun siyasi kariyerine önem vermez. Lâkin Özel’le mücadele edecek ve Kılıçdaroğlu kartını kullanacak. Özel de önlemini alır. CHP’de savaş devam ediyor. Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ayrı yollardan yürüyor. Saflaşma var. Bu saflaşmanın CHP’yi nereye götüreceğini bilemiyoruz. Yavaş’ı da unutmamalıyız. İmamoğlu’na karşı adımlar atacak. Cumhurbaşkanı adayı olması kolay değil. Çünkü CHP’nin içinden gelen biri değil!

CHP’nin Zelenski’si

Karşımızda belediye olarak iyi bir imtihan vermeyen siyasi kariyerini her şeyden önemli gören bir İmamoğlu var. CHP’yi karıştıran İmamoğlu, Zelenski’yi andırıyor. Ukrayna’yı paramparça etti. İmamoğlu’nun da başa gelmesi hâlinde Türkiye’yi Ukrayna’ya döndüreceğinden korkuluyor.”

Gazeteci Ali Avcu da şunları kaydetti: “CHP’de koltuk kavgası İstanbul’a sirayet etti. Cumhurbaşkanı adayı olması hâlinde İmamoğlu’ndan boşalacak koltuğa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı oturtmak için Erdoğan Toprak ve ekibi hummalı çalışma yürütüyor. İmamoğlu ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş isminde ısrarcı. Bakalım savaşı kim kazanacak?”