Ekrem İstanbul’a değil İstanbul ona çalışıyor

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri hizmet yerine skandallarıyla gündeme gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla gününü gün ediyor. Kamunun kaynaklarını reklama ve şova harcayan, İstanbul’u çeyrek asır geriye götüren İmamoğlu, kendi kişisel konforundan ise milim taviz vermiyor.

İmamoğlu kendine çalışıyor

Göreve geldiği 3 yıllık sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu 28 milyar liradan 58 milyar TL’ye çıkaran ve İBB’yi borç batağına saplayan İmamoğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla keyif sürüyor. Ulaşım bazlı projelere çektiği faizli kredilere rağmen şu ana kadar sıfırdan başlayıp bitirebildiği tek bir projesi olmayan ve mega kentte trafiği durma noktasına getiren Ekrem’in, trafik çilesinden kurtulmak için kendisine tekne tahsis etmesi gündeme bomba gibi düştü. Selde tatil, depremde kayak keyfi yapan, tekke arazisi içinde bulunan tarihi köşkü lojmana çeviren, İstanbul’a kâbusu yaşatan kar fırtınasında lüks bir balıkçıya gitmek için kar küreme aracı kullanan İmamoğlu’nun, İstanbul’a hizmet etmesi gereken tekne ile deniz sefası yapması, “Ekrem İstanbul’a değil, İstanbul Ekrem’e çalışıyor” yorumlarına neden oldu.

İBB’yi arpalığa çevirdi

İBB’nin bütçesiyle gününü gün eden CHP’li İmamoğlu’nun bu kadarına da pes dedirten israflarından bazıları şöyle:

İBB iştiraki İSTAÇ’a bağlı Çevre 1 isimli tekneyi kendisine ‘makam aracı’ olarak tahsis ettiği ortaya çıktı. Aylık 377 bin TL’ye kiralanan ve sefer maliyeti 12 bin TL olan tekne, İmamoğlu ailesince 256 kez kullanıldı.

İBB’nin beceriksizliği nedeniyle insanlar kar yağışında yollarda mahsur kalırken, İBB’ye ait kar küreme ve tuzlama aracı, lüks balıkçıda İngiliz elçiyle meze keyfi yapan İmamoğlu’nun konvoyuna escortluk yaptı.

Başkanlık makamındaki ilk gününde, “musakka- antrikot” şovuna imza atan İmamoğlu, soluğu İstanbul’un en pahalı restoranlarından Balıkçı Sabahattin’de aldı.

Rumelihisarı şehitliğinde bulunan ve “Hisar Üstü Konağı” olarak bilinen tarihi yapıyı, 200 milyon harcayarak köşke çevirdi.

İBB ve TÜBİTAK tarafından, “Birinci derecede deprem ve heyelan bölgesi” ilan edilen ve “Riskli alan” raporu verilen babası Hasan İmamoğlu’na ait araziyi imara açtırabilmek için etüt ihalesi yaptırdı.

Beylükdüzü Beykonakları’ndaki 3 bin metrekarelik halka ait yeşil alanı işgal etti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı iken şahsi aracının 14 bin 24 TL’lik ve 631 liralık bakım ve onarım masraflarını belediyeye ödetmişti.

Nimet derken bunu kastetmiş

Konuya ilişkin Akit’e konuşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, şunları ifade etti: “İstanbul’un trafiğini çözemeyen İmamoğlu, İBB iştiraki İSTAÇ’ın denizi temizlemek için kiraladığı tekneyi, ulaşım aracı olarak kullanıyor. İstanbul’un trafiğini değil kendi trafiğini çözüyor. Karla mücadele edilirken de kar küreme aracını kendine tahsis edip, balıkçıya giden yolları açmıştı. İstanbul’un kaynaklarını geliştirmek veya İstanbul’u kalkındırmak, güzelleştirmek değil, kendi rahatını düşünerek hareket ediyor. Resmen İstanbul’u kullanıyor. ‘İstanbul nimet nimet’ derken meğer bunları kastediyormuş. Geldiği ilk günlerde sel olmuştu, başkan nerede çıkmıştı? Tatilde. İstanbul karla mücadele ederken neredeydi? Kar küreme aracıyla yemeğe gidiyordu. Başkanın İstanbul’a hizmet etme aşkının olması lazım.Başkan da bu yok. Bir takım sosyal medya algılarıyla, ajans belediyeciliğiyle ilerliyor. Yaptığınız işlerle değil, yapmadığınız işlerin algısıyla belediyeyi yönetmeye çalışırsanız kente yazık edersiniz. Şu 3 yıllık dönemde İstanbul’un aldığı hizmetlere bakarsanız, mega kentin gelişip gelişmediğini anlarsınız. İstanbul şu anda geri gidiyor. Kariyer planlamasını İstanbul’a hizmet için değil de başka yerlere yaparsanız böyle olur.”

‘Benden hizmet beklemeyin’ demişti

Gazeteci Cengiz Alçayır da, şunları dile getirdi: “Biz kimi konuşuyoruz? Belediye başkanı seçildikten sonra ‘Benden hizmet beklemeyin’ diyen bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam ben hizmet yapmayacağım, ekmek süt, su dağıtacağım dedi. Vizyonu, çapı dar, İstanbul’un kocaman bir metropol olduğunu 3 yıl sonra kar yağdığında anlayan bir belediye başkanını konuşuyoruz. Bunun derdi hizmet değil. Gözünü İstanbul’un nimetlerine dikmiş. Başka hiçbir şey görmüyor. Hizmet bekleyen insanları değil, İstanbul’un imkanlarından nasıl istifade ederim, pastadan pay alırım onun hesabını yapıyor. İstanbul büyükşehir belediyesinin bütçesiyle istediği her şeyi yiyor. Musakka diyor, antrikot yiyor. Portakal soslu karides ızgara yiyor. Envai çeşit içkileri İBB bütçesinden içiyor. İmamoğlu, Rumelihisarı’ndaki halka ait yeri, kendine, eşine ve çocuklarına malikane olarak çevirip orada kalıyor. Yani, ye iç, yat politikası güdüyor. Geriye ne kaldı? Bineği. Kar küreme aracını kattı konvoya. Zaten belediyenini zırhlı aracıyla geziyor. Tekne de tuttu. Geriye havadan ulaşım için bir helikopter alması kaldı. İmamoğlu kendine başkan, İstanbul’a değil!”