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Ekrem İmamoğlu'nun 'yoldaşları' kin kustu! "Gericilere geçit yok"

Kendilerini Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu olarak tanımlayan marjinal sol gruplar, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri öncesi yine sahneye çıktı. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu destek verek veren marjinal sol örgütler kinlerini kustu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:39
Ekrem İmamoğlu'nun 'yoldaşları' kin kustu! "Gericilere geçit yok"

Kendilerini Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu olarak adlandıran marjinal sol gruplar seçimlere kısa süre kala yine sahneye çıktı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu destekçisi marjinal sol örgütler kinlerini kustu.

Ülkenin kutuplaştığını iddia ederek söylemlerde bulunan fakat perde arkasında terör örgütlerinin desteğini alan Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına ortak olan marjinal sol gruplar muhafazakar kesime yönelik nefretini gözler önüne serdi.

Kinlerini kustular

Esenyurt'taki bir reklam panosunda yer alan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın afişinin üzerine "Gerici, faşist iktidara geçit yok" afişini yapıştıran İmamoğlu destekçisi Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), CHP siyasetini de gözler önüne serdi.

Sosyal medya kullanıcıları da skandal olaya kayıtsız kalmadı. "Hiç bir muhafazakar dindar ve milliyetçi bunlarla aynı kulvarda yer almaz! Ekrem'in yoldaşları yine sahnede! Bir de sabah akşam ülke kutuplaşıyor der durur bunlar! Faşist de sizsiniz fosil kafalı yobaz da!" diye yazarak tepkilerini dile getirdi.


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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 21:39
  1. CHP
  2. AK Parti
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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