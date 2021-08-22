Ekrem İmamoğlu'nun yıktığı park mahalleliyi çileden çıkarttı! '3-5 ağacı bahane edenler nerede?'

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm gerekçesiyle Eyüpsultan’a bağlı Yeşilpınar Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nın yıkımına karar vermiş, mahalle sakinleri de parkın yıkılmaması için çadır kurarak nöbet tutmuştu. Parkın içerisinde bulunan ağaçların ve tüm alanın ekipler tarafından yıkılması sonrasında İmamoğlu'na tepki yağdı.

'Depremde ne yapacağız?'

Mayıs ayında bölgede çıkan arbedede İBB yetkilileri tarafından darbedilen Ayşe Topçu, "50 senelik parkımızın ortasına kentsel dönüşüm yapacaklar. Dün burada bütün çocukların oyuncaklarını, ağaçları, her şeyi iki dakikada söktüler. Buraya kentsel dönüşüm olur mu? Küçücük bir park yapmışlar. Sitelerin içerisine girecek o park. Hangi site bizi alacak o parka? İstanbul’da deprem var. Depreme hazırlıklı olun. Çok güzel hazırlık yapıyorlar. Buraya hep bina yapacaklar. Benim istediğim deprem konaklama alanı olarak bu parkı halka geri versinler. Bir sallantı olsa nereye gideceğiz biz? Yolun içlerine mi, binaların içine mi gideceğiz? Nerede konaklayacağız?" dedi.

Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi: "Buradan ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kimse bize el atmadı. Ne olur sesimizi duy cumhurbaşkanım. 3 aydır sesimi duyurmaya çalışıyorum ama duyan yok bizi. Herkes çekilmiş kenara siz ne yaparsanız yapın diyor. Bize anca eylem yapın diyorlar. Ben bir arabayı durdurmaya kalktım; araba üzerime geldi iki yerden kolum kırıldı. Taksim parkında üç tane ağaç yıkılacak diye ayağa kalktılar. Bizim ağaçlarımız ağaç değil mi? Nerede onlar?"

'Park deprem toplanma alanıydı'

"Çoluğumuzun, çocuğumuzun oynadığı alanı elimizden aldılar." diyen Sultan Aşık ise şunları söyledi: "Biz kentsel dönüşüme bir şey demiyoruz. Park deprem toplanma alanıydı. Yapı konutlar depreme dayanıklı değil diyerek yıktılar ve toplanma alanını içine dahil ettiler. Onun yerine koydukları park küçücük bir park. Site yapacağız diyerek sitenin ucuna park koydular. Sitenin insanları mı yetecek biz mi yeteceğiz? Dün 10 hane gittik. İnsanlar iç içe. Salgın döneminde insanları iç içe soktular. Hiç hoş olmadı. Büyüklere de sesleniyoruz. 2 gün eylem yaptık. Bütün gün parktaydık. Telef oldu insanlar. Çoğu da köydeydi. İnsanların köyde olmasını fırsat bildiler. Onu da değerlendirip bu hale getirdiler."