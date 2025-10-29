Ekrem İmamoğlu darbe girişimi sabahı neredeydi? Casusluk tutuklusunun konumu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu ile ilgili gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Önce İBB’ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve Silivri’deki cezaevine gönderilen İmamoğlu’na, geçtiğimiz günlerde de casusluk soruşturmaları kapsamında mahkeme tarafından tutuklanama kararı verilmişti.

Özellikle son günlerde gündemden düşmeyen casusluk soruşturması, Ekrem İmamoğlu’nun geçmişine yönelik bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı.

Geçmişte birçok kez FETÖ üyeleriyle temas içinde olan, kanallarında bile yorumculuk yapan İmamoğlu’nun 15 Temmuz’da yurt dışında olduğu ortaya çıktı.

KENDİ PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Darbe girişimi günü Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Sıcak saatlerin yaşandığı gece saatlerinde İmamoğlu sosyal medya hesabından; “Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız.” paylaşımı yapmış.

Paylaşımda İmamoğlu’nun konumu da Belçika’nın başkenti Brüksel olarak görünüyordu.

Bu gerçeğin ortaya çıkması sonrası o dönemde Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun darbe girişi günü neden apar topar Belçika’ya gittiği ve neden bu tarz paylaşım yaptığı merak edilmeye başlandı.

