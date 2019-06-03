Ekrem İmamoğlu'nu gazlayan Yunan, Başkan Erdoğan'ı asmakla tehdit etti

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na destek manşetleri atan Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı asmakla tehdit etti.

Diriliş Postası'nın haberine göre, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri Batı basınında gündem olmayı sürdürüyor. 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında da CHP ve Ekrem İmamoğlu’na destek manşetleri atan Yunan basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle 23 Haziran sonrasında Türkiye üzerindeki alçak planlarını dışa vurdu.

Erdoğan'ın boynuna urgan geçirildi

Yunanistan’da yayın yapan aşırı milliyetçi, Ekrem İmamoğlu destekçisi Makelio isimli gazete manşetinden Erdoğan’a tehditler savurdu. Küstahlıkta sınır tanımayan Yunan gazetesi Erdoğan’ın boynuna urgan geçirerek alçakça tehdit ettiği manşet haberinde: “CIA’nın, papazlar ve Yunan ordusunun uygulamaya geçilmesini beklediği plan” hezeyanlarını sergiledi.

İmamoğlu'nu kahraman ilan ettiler

Erdoğan’ı idamla tehdit eden Yunan medyası, CHP-İP-HDP’nin ortak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ise resmen propagandasını yürütüyor. Ekrem İmamoğlu’nun seçim yolsuzluğu ile öne geçirildiği 31 Mart seçimlerinin ardından Yunanistan’ın en büyük yayın organlarından biri olan Thema, CHP adayı için şunu yazmıştı: “İstanbul’u fetheden Yunanlı: Ekrem İmamoğlu.” CHP adayı haberle ilgili olarak Thema’yı “Kıytırık” şeklinde tanımlayarak rezaleti örtmek istese de İmamoğu’nun kıytırık dediği gazeteye koca bir gününü ayırarak röportaj verdiği ortaya çıktı.

"Erdoğan'ı Ayasofya'nın çanlarına asacağız."

Gazetedeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini yeniden camii olarak değiştirme sözü verdiği Ayasofya detayı da dikkat çekti. Gazete 23 Haziran’da İstanbul’un AK Parti tarafından kaybedilmesi durumunda ise hayata geçirmek istedikleri kirli düşlerini ise şöyle özetledi: “Erdoğan’ı Ayasofya’nın çanlarına asacağız.”

Türkiye'yi, İmamoğlu ile kuşatma hayali

Diğer yandan ABD tarafından silahlandırılan Yunanistan’da medyanın Ekrem İmamoğlu lehine yaptığı yayınlar, Akdeniz’de 400 silahlı güçle Türkiye’yi işgal için hazırlık yapan Haçlılar'ın İstanbul’u İmamoğlu ile kuşatma hayalini de gözler önüne serdi.

"Ben Türk'üm" diyen Genel Başkan'a 'Truva Atı' benzetmesi

Başkan Erdoğan Yunanistan’da hiç sevilmiyor. Öyle ki Parlamento seçimlerinde aldığı yüksek oy oranları ile ülke gündemine damga vuran DEB Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, “Ben Türk’üm, partim de Türk partisidir” şeklindeki açıklamaları üzerine Yunan medyasının hedefi haline geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden RealNews, ana manşet yaptığı haberde “Erdoğan’ın (Batı) Trakya’daki Truva Atı” başlığını kullanacak kadar ileri gitti.