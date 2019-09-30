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Ekrem İmamoğlu'nu CHP bile yalanladı

İstanbul’daki yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'da yapılan toplantıya çağrılmadığını iddia eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalanlayan bir açıklama da CHP'den geldi. CHP'li Mustafa Balbay, "Zaten Genel Sekreter oradaysa, İBB Başkanı çağırılmadan Genel Sekreter çağırılır mı? Demek ki davet gitmiş" dedi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:58

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına katılanlar ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İGDAŞ Genel Başkanı Dr. Mithat Bülent ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıya davet edilmediğini açıklasa da valilik bunun gerçek olmadığını belirtti. Bir kanaldaki programa katılan CHP'li Mustafa Balbay da Ekrem İmamoğlu'nun yalanınını ortaya çıkaracak sözler söyledi.

CHP'li Balbay da doğruladı

Balbay, "Zaten Genel Sekreter oradaysa, İBB Başkanı çağırılmadan Genel Sekreter çağırılır mı? Demek ki davet gitmiş" dedi.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:58
  1. İstanbul
  2. Mustafa Balbay
  3. Süleyman Soylu
  4. CHP
  5. AFAD

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