Ekrem İmamoğlu'ndan skandal belgeye ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işçi alımıyla ilgili CHP il başkanlığının ilçelere gönderdiği belge gündeme bomba gibi düşmüştü.

CHP il başkanlığının belediyede kadrolaşma için attığı bu adım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorulurken, İmamoğlu belgeden haberi olmadığını açıkladı.

Belgeyi hazırlayanlarla ilgili il başkanlığının gerekeni yapması talimatı verdiğini söyleyen İmamoğlu, "Yazılan faks yayınlara düştü, dün de söyledim. Birinci cümlesi çok güzel başvurularınızı insan kaynaklarına yapın. İkinci cümle ne için yazmış valla hiç umurumda değil. Nasıl yazmış? Ben söyledim il başkanımız bununla ilgili tedbir alsın. Benim hiç itibar ettiğim bir yazı değil. Çünkü böyle bir yolumuz yok böyle bir felsefemiz yok" dedi.