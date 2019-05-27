Ekrem İmamoğlu'ndan PKK ve FETÖ'ye skandal çağrı: Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim! CHP'li Ekrem İmamoğlu, canlı yayında soruları cevaplarken skandal ifadelerde bulundu.

yeniakit.com.tr CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde "Türkiye'nin Nabzı" programında soruları cevaplarken skandal ifadelerde bulundu. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının seçimlerle ilişkin tartıştığı meselelerle ilgili bir mesajınız var mı?" sorusuna şoke eden bir cevap verdi. İmamoğlu skandal bir cevap vererek "Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim" cevabını verdi. Gazeteci Ersoy'un uyarıda bulunmasının ardından İmamoğlu, konuyu toparlamaya çalıştı.

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