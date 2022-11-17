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Gündem Ekrem İmamoğlu’ndan kadına büyük edepsizlik!
Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan kadına büyük edepsizlik!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sınırları iyice aştı. Kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyen bir kadına “seninle 10 saniyede akraba oluruz” diyerek argoda cinsel münasebet anlamına gelen sözü söyleyince sosyal medyada çok fazla tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 11:03:00 - 2022-11-17 11:07:51

Daha önce de kendisini eleştiren vatandaşlara “zavallılık” açıklaması ile tepki çeken CHP’li Ekrem İmamoğlu, büyük bir edepsizliğe daha imza attı.

Yoldan geçen vatandaşlarla şov amaçlı video çeken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşılaştığı bir kadın vatandaşın talebi üzerine onunla fotoğraf çektirmek istedi.

Telefonun fotoğrafı süreli çekmesi üzerine, argoda cinsel münasebet anlamına gelen “akraba olmak” sözünü kadına söyleyince sosyal medyada onlarca tepki aldı.

İmamoğlu, “bu 10 saniye, 10 saniyede akraba oluruz.” Dedi. Bu sözün üzerine kadın da; “olalım, ben seni çok seviyorum” diyerek cevap verdi.

Bu görüntülerin yayılması üzerine sosyal medyadan çokça vatandaş tepki gösterdi.

İşte o tepkilerin bazıları;

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Yorumlar

Ahmet

Laik duzen ,kimin eli kimin cebinde belli değil ,abdessiz cocugunu emzirmeyen annelerden nereye

Nur

CHP'li olmanın rezilliği bu adamlar ve kitleleri TC nin ahlakını bozdu ve bozmaya devam ediyorlar aklınızı başınıza toplayın TC nin müslümanları Allahın lincine uğramak istemiyorsanız bu adamları örnek almayın elinize dilinize belinize sahip çıkın. Bu gidiş iyi gidiş değil
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