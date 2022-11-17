Ekrem İmamoğlu’ndan kadına büyük edepsizlik!

Daha önce de kendisini eleştiren vatandaşlara “zavallılık” açıklaması ile tepki çeken CHP’li Ekrem İmamoğlu, büyük bir edepsizliğe daha imza attı.

Yoldan geçen vatandaşlarla şov amaçlı video çeken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşılaştığı bir kadın vatandaşın talebi üzerine onunla fotoğraf çektirmek istedi.

Telefonun fotoğrafı süreli çekmesi üzerine, argoda cinsel münasebet anlamına gelen “akraba olmak” sözünü kadına söyleyince sosyal medyada onlarca tepki aldı.

İmamoğlu, “bu 10 saniye, 10 saniyede akraba oluruz.” Dedi. Bu sözün üzerine kadın da; “olalım, ben seni çok seviyorum” diyerek cevap verdi.

Bu görüntülerin yayılması üzerine sosyal medyadan çokça vatandaş tepki gösterdi.

İşte o tepkilerin bazıları;