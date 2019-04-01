Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Bu tamamen yanlıştır
Resmi olmayan rakamlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Aradaki fark ciddi, geçersiz oylar üzerinden 'biz seçimi kazanırız' demek yanlıştır"dedi.01 Nisan 2019 Pazartesi 21:58
Resmi olmayan rakamlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaşanan gelişmeler üzerine basın açıklamasında bulunuyor.
İmamoğlu, "Aradaki fark ciddi, geçersiz oylar üzerinden 'biz seçimi kazanırız' demek yanlıştır" dedi.
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