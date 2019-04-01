Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Bu tamamen yanlıştır Resmi olmayan rakamlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, "Aradaki fark ciddi, geçersiz oylar üzerinden 'biz seçimi kazanırız' demek yanlıştır"dedi.

Resmi olmayan rakamlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaşanan gelişmeler üzerine basın açıklamasında bulunuyor. İmamoğlu, "Aradaki fark ciddi, geçersiz oylar üzerinden 'biz seçimi kazanırız' demek yanlıştır" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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