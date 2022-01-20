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Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz KİPTAŞ paylaşımı! Hile görüntüleri sonrası böyle dedi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz KİPTAŞ paylaşımı! Hile görüntüleri sonrası böyle dedi

Geçtiğimiz günlerde İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın kura çekiminde istenilen sayının çıkmaması üzerine tekrar kura çekimi yapılması skandalının üzerinden daha birkaç gün geçmesine rağmen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz bir paylaşım geldi. İmamoğlu, KİPTAŞ için yaptığı paylaşımda "Yüz binlerce başvuru aldığımız süreçleri, şeffaf ve adil bir şekilde yürütüyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:28:00 - 2022-01-20 15:48:23

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımda, göreve geldiğinde KİPTAŞ'ın borç batağında olduğunu şimdi ise İstanbullulara konut üreten bir yapı haline geldiğini iddia etti.

İmamoğlu paylaşımına, "Yüz binlerce başvuru aldığımız süreçleri, şeffaf ve adil bir şekilde yürütüyoruz" ifadelerini ekledi.

Hile görüntüleri ortaya çıkmıştı

Ancak bir kaç gün önce ortaya çıkan KİPTAŞ kuralarındaki skandal görüntüler, İmamoğlu'nu yalanlar vaziyetteydi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde KİPTAŞ'ın, Tuzla ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde inşa ettiği konutlar için yapılan kura çekiminde hile yapıldığı görüntülere yansımıştı. Kura için numara çeken genç kızın, istediği numara çıkmayınca, topu torbaya atarak tekrar istediği numarayı çektiği görüntüler gündem olmuştu.

Bunu nasıl yapabiliyor?

Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun KİPTAŞ'la ilgili nasıl böyle bir paylaşım yapabildiği ise merak konusu oldu.

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