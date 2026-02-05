Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

TGRT Haber TV’de konuşan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen canlı yayında önemli bir açıklama yaptı. Sevigen’e göre İmamoğlu’nun Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay tarafından onandı.

Sevigen kararın verildiğini ancak henüz imzalanmadığını söyledi. Avukat Cem Kaya ise eğer bu karar doğruysa “Ekrem İmamoğlu seçilme hakkını kullanamaz.” Dedi.