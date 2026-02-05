Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı
CHP'li Mehmet Sevigen canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'dan onandığını açıkladı. Avukat Cem Kaya: "Onama kararı verilirse İmamoğlu seçilme hakkını kullanamaz." Diye karşılık verdi.
TGRT Haber TV’de konuşan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen canlı yayında önemli bir açıklama yaptı. Sevigen’e göre İmamoğlu’nun Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay tarafından onandı.
Sevigen kararın verildiğini ancak henüz imzalanmadığını söyledi. Avukat Cem Kaya ise eğer bu karar doğruysa “Ekrem İmamoğlu seçilme hakkını kullanamaz.” Dedi.