Ekrem İmamoğlu'na şarkı yazan Ali Ata: 5 yılınızı çaldım özür dilerim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde şarkı yazan Ali Ata, İstanbul halkından özür diledi.

"Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" ifadeleri ile İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Ali Ata'nın açıklaması şöyle:

"Özür diliyorum, İstanbul hakkını helal et. Beş yılını çaldığımız için. Öncelikle kendimden, ailemden, İstanbul’dan, Sultanbeylilerden, kadınlarımızdan, gençlerden, işinden olan emekçilerden benden dolayı oy verenlerden özür dilerim. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı. Aldatıldık. Hiç bir icraatı olmayan fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan danışmanları sürekli yediğini, içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstü ört pas etmelerinden, elinde hiç bir proje olmayan sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşcılığın kralını yapan, 16 milyon için her şey çok güzel olacak deyip hepimizi kandırıp, 16 bin eşi dostu çevresine her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullulardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek ama her şerde bi hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz."

İBB Sözcüsü Murat Ongun yalanladı

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, Ali Ata'nın Ekrem İmamoğlu için şarkı yapmadığını söyleyerek İmamoğlu'nu temize çıkarmaya çalıştı. Öte yandan pişmanlığını dile getiren Ali Ata ile İBB'nin hiçbir bağının olmadığını söyledi. Ancak İBB'nin resmi sitesi Murat Ongun'un yalanını ortaya çıkardı.

Ekrem İmamoğlu ve Ali Ata

Ali Ata'nın resmi hesabından paylaşımı: