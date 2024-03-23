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Sosyal Medya "Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim çünkü gerizekalıyım"
Sosyal Medya

"Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim çünkü gerizekalıyım"

Yeniakit Publisher
2024-03-23 20:08:00 -

Bir sokak röportajında kendisine "Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" sorusu yöneltilen vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajında bir vatandaşa "Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" sorusu soruldu.

Vatandaş ise Türk halkının şaklabanları ve hizmet yapmayanları sevdiğini ifade ederek "Ekrem İmamoğlu çünkü ben geri zekalıyım. Yaşadığım belediyenin soyulmasından mutlu oluyorum. Reklamını yaptığını hizmetlerin 10'da 1'ini yapmış olsaydı, İstanbul bu halde olmazdı. Özgür Karabat ile yaptıkları yolsuzluğun haddi hesabı yoktur ama Ekrem abi. Bu millet şaklaban seviyor. Şaklaban sevdiği için bende daha beter olsunlar diye ona oy vereceğim. 30 dakikada gelen otobüs 1 saat 15 dakikada geliyor. Kendisine Mustafa Sarıgül'ü örnek almasını tavsiye ederim. Şu an o da sosyal medyada şaklabanlık yapıyor" yanıtını verdi.

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