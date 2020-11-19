Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları özellikle İstanbul'da artmaya devam ederken, metrobüs, otobüs ve tramvaylarda sefer eksikliği nedeni ile insanlar balık istifi yolculuk yapmak mecburiyetinde kalıyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin de konuyla ilgili kılını bile kıpırtatmaması vatandaşı adeta isyan ettirdi.

Toplu taşımada adeta virüs yayılsın diye uğraşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ oldu. #imamoğluistifa hashtagı sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu'nun sorumsuzluğuna karşı vatandaşlar İBB Başkanı'nı istifasını istedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #imamoğluistifa etiketi altında toplanan vatandaşlar binlerce tweet atarak 'niteliksiz' olduğunu belirttiği İmamoğlu'nu istifaya çağırdı.