Ekrem İmamoğlu'na HDP'lilerden tam destek!

Her sokağa çıkışında vatandaşların sert tepkisiyle karşılaşan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na partisinin ittifak kurduğu HDP'lilerden tam destek geldi.

"Koyu bir HDP'li olarak arkandayız"

Kandil'in partisine oy verdiğini belirten bir kişi "Koyu bir HDP'li olarak arkandayız." diyerek İmamoğlu'na sahip çıktı.

"Selahattin Başkan'ı anımsatıyorsun"

İmamoğlu'nun yanına yaklaşan başka bir HDP destekçisi ise "Yüzde 14 oyumuz var. Biz boşta bekliyoruz. Canla başla seninleyiz. Sizin şuan halkla buluşmanız bize Selahattin Başkan'ı anımsatıyor." diye konuştu.