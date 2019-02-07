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Ekrem İmamoğlu'na HDP'lilerden tam destek!

Her gittiği yerde vatandaşların tepkisiyle karşılaştığı için sokağa çıkamaz hale gelen CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun tek destekçisi ise HDP'liler oldu.

07 Şubat 2019 Perşembe 13:29

Her sokağa çıkışında vatandaşların sert tepkisiyle karşılaşan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na partisinin ittifak kurduğu HDP'lilerden tam destek geldi.

"Koyu bir HDP'li olarak arkandayız"

Kandil'in partisine oy verdiğini belirten bir kişi  "Koyu bir HDP'li olarak arkandayız." diyerek İmamoğlu'na sahip çıktı.

"Selahattin Başkan'ı anımsatıyorsun"

İmamoğlu'nun yanına yaklaşan başka bir HDP destekçisi ise "Yüzde 14 oyumuz var. Biz boşta bekliyoruz. Canla başla seninleyiz. Sizin şuan halkla buluşmanız bize Selahattin Başkan'ı anımsatıyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:30
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. HDP
  4. CHP

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet16 dk önce
    CHPlilerin gözünü Tayyip Erdoğan kılıfı altındaki Allah-Din-Peygamber nefreti bürümüş pkkya bile oyverecek kadar gözleri dönmüş
  • İhsanİhsan23 dk önce
    Ne var yani ne oldu akp ye destek verse iyiydi demi

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