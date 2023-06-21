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Sosyal Medya Ekrem İmamoğlu'na 'atma ziya' montajı! Günün en çok izleneni oldu
Sosyal Medya

Ekrem İmamoğlu'na 'atma ziya' montajı! Günün en çok izleneni oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-21 23:53:00 -
Ekrem İmamoğlu'na 'atma ziya' montajı! Günün en çok izleneni oldu

Sosyal medya kullanıcıları, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu fena tiye aldı.

Paylaşılan videoda İmamoğlu'nun görüntüsü üzerine "Atma Ziya" karakteri ile hafızlara kazınan film sahnesi montajlandı.

Video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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