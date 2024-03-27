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Gündem Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB o belediyemizi örnek alsın da ekmek 1 lira olsun.. Herkes şaşkın! Orada ekmek 1 lira...
Gündem

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB o belediyemizi örnek alsın da ekmek 1 lira olsun.. Herkes şaşkın! Orada ekmek 1 lira...

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:18:00 -
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB o belediyemizi örnek alsın da ekmek 1 lira olsun.. Herkes şaşkın! Orada ekmek 1 lira...

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ekmek satışlarının yanında, ekmek satışı ile birlikte gerçekleştirilen askıda ekmek uygulaması da yapılıyor.

 


Başkan Bozdoğan: “Belediye ekmek fırınlarımızda ürettiğimiz ekmekleri halkımıza 1 TL’den satışa sunuyoruz”
Ramazan Ayı boyunca Tarsus’ta ekmeği 1 TL fiyatla vatandaşa ulaştırdıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Belediye ekmek fırınlarımızda ürettiğimiz ekmekleri halkımıza 1 TL’den satışa sunuyoruz. Halkımızın her daim yanındayız. Her haneye ekmeğimizi ulaştırma gayesindeyiz” dedi.
Tarsus Belediyesi iftarın gününden itibaren Ramazan Ayı boyunca 210 gram ekmeği 1 TL’den vatandaşlara sunmaya devam ediyor. 134 kırsal mahalleye sahip olan ilçede, Tarsus’un köylerine de ulaşım sağlayan Tarsus Belediyesi, ucuz ekmek hizmeti ile vatandaşlara destek oluyor.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ekmek satışlarının yanında, ekmek satışı ile birlikte gerçekleştirilen askıda ekmek uygulaması ile, vatandaşlar tarafından binlerce ekmek bağışı da gerçekleştiriliyor.

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Yorumlar

Saffet

Anne baba dede yani işçi emeklisinin 25 senede düştüğü hale bak sebebi AKP yonetimden yoksun kalara Adaletsiz Kalkınma Par dönmesini açık göstergesi olarak düşünüyorum

Taha

Sanki ekmeğin şuanki fiyatına rağmen ekmek çöpe atılmıyorda bir de bir lira olsun diyorsunuz!
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