Ekrem İmamoğlu YKS'ye giren öğrenci ve ailelerini çileden çıkardı!

İstanbul'da toplu ulaşım sıkıntısı giderek artıyor. Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs ise sık sık arızalanarak gündemden düşmüyor. Bunun yanında da sefer sayılarının ısrarla artırılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşların mağduriyeti her geçen gün artarken çözüm anlamında hiçbir şey üretilmiyor.

Bugün ise yine İstanbul'da beklenen bir olayla karşılaşıldı. İstanbul'da binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

Hayati öneme sahip bir sınavın olduğu gün otobüs ve seferleri azaltan İBB yönetimi, binlerce öğrenciyi çileden çıkardı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde, yine bir metrobüsün arıza yaptığı ve öğrenci ile ailelerin durakta beklediği görülüyor.

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