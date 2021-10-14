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Gündem Ekrem İmamoğlu veto etmişti! Vatandaşı sevindirecek karar AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi
Gündem

Ekrem İmamoğlu veto etmişti! Vatandaşı sevindirecek karar AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beykoz Çayırı'nın, Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle ilgili veto ettiği karar, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla 'ısrar kararı' olarak kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 22:58:00 -
Ekrem İmamoğlu veto etmişti! Vatandaşı sevindirecek karar AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği, Beykoz Çayırı’nı "Millet Bahçesi"ne dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliği, İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

İBB ekim ayı meclis toplantısının üçüncü birleşimi Meclis 2'inci Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi toplantı salonunda yapılan mecliste İstanbul'u ilgilendiren kararlar görüşülerek karara bağlandı.

İmamoğlu veto etmişti, kabul edildi

İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumlarında, Beykoz Çayırı'nın, Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle ilgili iki teklif oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kabul edilen iki teklifi ekim ayı meclis oturumunda tekrar görüşülmek üzere veto etti. Veto edilen teklifler, bugün yapılan mecliste tekrar görüşülerek meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından oy çokluğu ile 'ısrar kararı' olarak kabul edildi.

 

"Toplam yeşil alan 93 bin metrekareye çıkartılacak"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Çayırı'nda yapılacak, millet bahçesiyle bölgedeki toplam yeşil alanın 93 bin metrekareye çıkartılacağını ifade ederek, "Yeşil alanları arttıracağınızı söylüyorsunuz. Bu karar veto edilerek mi arttırılacak? Neye engel olduğunuzu bilmiyorsunuz. Başkanımıza da konuyu herhalde farklı anlattı arkadaşlar da veto edildi. Yeşile nasıl karşı çıkarsınız? Gelin bu olumlu adımda birlikte yürüyelim. Neden karşı çıkıyorsunuz anlamıyorum. Bana göre bu akıl tutulmasıdır. Biz orayı güzelleştirmek istiyoruz. Spor sahaları yapmak istiyoruz. Yürüyüş yolları yapmak istiyoruz. Orada kaçak binalar var, bunları kaldırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Beykoz Çayırı projesiyle ilgili tereddütleri bulunduğunu ve bu tereddütlerin giderilmediğini belirterek, "Çayırın etrafında kirlilik temizlenecekse ve işgaller kaldırılacaksa tabii ki temizlenmeli ve işgaller kaldırılmalıdır. Çayırın bu şekilde var olan haliyle korunması gerektiğini düşünüyoruz" sözleriyle 'hayır' oyu vereceklerini açıkladı.

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